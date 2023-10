Vučić za CNN: Srbija je posljednja zemlja kojoj trebaju incidenti, podržavam Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet BiH

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao je uživo u programu CNN, kod Kristijan Amanpur. Vučić je na početku gostovanja rekao da je uvijek cijenio izvještaje iz Bijele kuće, ali da je pravo pitanje u tome što izvještaji nisu bili u potpunosti tačni.

- Izvještaji koji su stizali u Bijelu kuću o dešavanjima u Banjskoj nisu tačni. Prema Sporazumu imamo pravo da koristimo teritoriju u zoni bezbjednosti. Prije nekoliko dana imali smo manje od 8.400, danas imamo 4.400 ljudi u toj zoni što je uobičajeno. Uvijek smo slušali naše partnere o deeskalaciji situacije, me trebaju nam ratovi, mi želimo veće prisustvo KFOR-a posebno na sjeveru Kosova".

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je Srbija posljednja zemlja kojoj su potrebni incidenti, poput onih u Banjskoj. On je u intervjuu za CNN rekao da su svi mogli da vide da je Srbija konstruktivan partner, a da druga strana nije radila ništa.

Netačni izvještaji

- Oni vrše etničko čišćenje, u posljednje dvije godine se smanjio broj Srba na Kosovu - sada ih je 10 posto manje - rekao je on.

Na pitanje o skupljanju Vojske Srbije blizu graničnih prelaza sa Kosovom on je kazao da izvještaji koji su stizali u Bijelu kuću o dešavanjima u Banjskoj nisu tačni.

Prema njegovim riječima Vojska Srbije prati situaciju na terenu i pomjerila je svoje snage na način koji je najkorisniji.

- Morate da znate da nisam potpisao ni veći nivo vojne gotovosti. Srbija je posljednja zemlja kojoj su potrebni ti incidenti - rekao je on.

Na pitanje da li će predati Milana Radoičića Vučić je rekao da će Srbija pozvati na odgovornost sve ljudi koji su počinili krivična djela. On je dostupan, na našoj je teritoriji i učinit ćemo šta treba - rekao je on.

Korijen problema

Dodao je da on govori o korijenu problema, a to je da su Srbi željeli da se zaštite.

- Ja ne branim već osuđujem ubistvo policajca, ali Srbi su hapšeni bez optužnica, izbacivani iz kuća, ZSO nije formirana još od 2013, albanski režim to ne želi da sprovede u djelo - rekao je on.

Kako je istakao, Srbija će pozvati na odgovornost sve ljude koji su činili krivična djela, i da će tužilaštvo uraditi svoj posao u slučaju Milana Radoičića.

-- Ali ja sam pričao o korijenu problema, ali vi to ne želite da čujete. Srbi su željeli da se zaštite. Ja neću da branim ubistvo albanskog policajca, osuđujem to. Ali Srbe hapse bez ikakvih optužnica, izbacuju ih iz kuća, ništa od toga nije bilo u skladu sa međunarodnim pravom i Briselskim sporazumom. ZSO i dalje nije formirana. Albanski režim u Prištini nije htio to da sprovede u djelo, i ljudi su htjeli da se odbrane - dodao je predsjednik Srbije.

Kako je rekao Kristijana Amanpur nije pratila šta je EU izvještavala poslije sastanaka sa Prištinom, i da su svi međunarodni predstavnici govorili da je Srbija konstruktivna.

- Vi govorite o prethodnim aranžmanima, a ja sam uradio sve što sam rekao da ću uraditi našim prijateljima. Ja moram da poštujem srpski Ustav, nisam ništa krio od međunarodnih predstavnika. Sve sam im govorio u lice, uvijek sam govorio istinu. Htjeli smo da sprovedemo sve što smo dogovorili, ali Priština to nije željela. I svi su rekli da je to greška sa albanske strane, i onda se dešavaju ovi incidenti, kako bi se Srbija optužila za sve - kazao je predsjednik Srbije.

Spremnost za pregovore

Vučić je rekao da je ubijeno i ranjeno više Srba, dok su hiljade pobjegle, tokom vladavine Albina Kurtija.

- Mi smo uvijek spremni da pregovaramo. Bili smo konstruktivni, i takvi ćemo ostati. Morate da znate da su svi u EU shvatili da Priština nije spremna da formira ZSO. Oni žele da nastave sa etničkim čišćenjem Srba, posebno na sjeveru Kosova. Ja sam uvijek dostupan prijateljima iz EU, Amerike, i svim ostalima, i razgovarat ćemo o svim pitanjima. Rekao sam već - formirajte ZSO, i mi ćemo ispuniti dogovoreno. Mir je u najboljem interesu Srbije. Možemo da se hvalimo da imamo 63 posto ukupnih investicija koje stižu na Balkan, to nam je potrebno. Zašto bismo igrali neke igre - zapitao je predsjednik Srbije.

On ističe da je odgovoran i ozbiljan po pitanju BiH, i ističe da poštuje Dejtonski sporazum.

- Nemojte stavljati vaše reči u moja usta. Ja podržavam Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet BiH - istakao je Vučić, kada je Kristijan Amanpur tražila od Vučića da kaže da se ne slaže sa politikom Milorada Dodika".

Amanpurova je upitala Vučića da li kada Novak Đoković napiše na kameri "Kosovo je Srbija" to predstavlja nacionalistički ispad, Vučić je odgovorio sljedeće:

- Vjerujem da je Đoković to uradio iz srca, i da 99 posto ljudi u Srbiji vjeruje u to. Mi političari moramo biti konstruktivni, da se borimo za bolji život i Srba i Albanaca. To je pravo pitanje - zaključio je on.