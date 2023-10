Požar u Osijeku izazvao ekološku katastrofu: Zagađenje stiglo i do BiH

Požar koji je buknuo u Osijeku na deponiji uskladištene plastike osječke firme "Drava International" jučer je stavljen pod kontrolu.



U RTL Direkt ispred mjesta gdje je buknuo požar, javio se župan osječko-baranjski Ivan Anušić. Istakao je kako je situacija i dalje teška.



Kancerogeni dim

- Očekujemo kraj požara kao takvog do sutra popodne. Trebao bi plamen nestati, na kraju krajeva, izgorjet će ono što je plamen zahvatio još prošlu noć. Ali ono što je ključno da otrovni kancerogeni dim i dalje je ovdje i on će nastaviti i dalje se emitirati s ovog područja i kada plamen bude stao. Očekujemo akcije, aktivnosti, očekujemo reakcije mjerodavnih službi. Dvadeset godina se ovdje događaju stvari koje nisu nikome jasne. Upozoravalo se na sve moguće načine, od privatnih osoba do institucija. Slali su upite i tražili kako je moguće da se ovdje bez ikakve kontrole skladišti, deponira i baca - rekao je.

On je poručio da se po njegovoj procjeni, ali i procjeni stručnjaka, na deset hektara nalazio talog plastike između dva i deset metara.

On je za nepažnju optužio nadležne institucije - Inspektorat, DORH i policiju.

- Ja nisam ni DORH ni policija, ja sam župan. Ja ovdje sjedim, od sinoć smo ovdje na terenu, pokušavamo stvari poravnati i molimo dragoga Boga ili ne znam ni ja više koga da se ovdje stvari počinju rješavati, da svako svoj posao radi kako treba i da ne dolazi do ovakvih havarija - rekao je.



Velike štete

Anušić je poručio da je ova havarija ogromna.

- Zagadila je cijelu županiju i susjedne i došla je do BiH. Evo jedan moj prijedlog, sutra ćemo mi na našoj koordinaciji, ja ću lično napisati dopise svim relevantnim službama. Napisat ćemo kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja i protiv vlasnika ove kompanije - i Osijek i Osječko-baranjska županija. Pozivam forenzički centar iz Zagreba da dođu ovdje i da maksimalno profesionalnu provedu analizu, provedu istraživanje zašto je došlo do ovog požara. Ko ga je i na koji način uzrokovao, ko to ne znamo, a je li namjerno - ali prema mojoj procjeni on je namjerno izazvan jer nema logike da je izbio na tom dijelu gdje nema šanse da izbije u desetom mjesecu i da se utvrdi odgovornost svih onih koji su bili dužni pratiti ovaj sistem - rekao je.

Kazao je da je on nema ovlasti da regulira i rješava stvari koje naočigled nisu dobre na prostoru privatne kompanije te da za to postoje službe.

- Neka se provjeri i neka se vidi zašto je došlo do ovoga i neka se utvrde krivci. Vidjet ćete da ćete imati krivaca koliko god hoćete ako se bude radilo po zakonu i pravilno - rekao je.

Anušić je poručio da je ovo prava ekološka katastrofa.