ZBCG: Postaje zabrinjavajuća ovolika opterećenost Vučićem

Koalicija “Za budućnost Crne Gore” ocijenila je da se vodi "organizovana poltičko-medijska hajka" protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Eliminisanje ZBCG

Kazali su da to "potvrđuje visoki stepen nemoći predstavnika bivšeg režima i njihovu potpunu dezorjentisanost i izolaciju".

- Pritom, redovno ne primjećuju svakodnevne nalogodavne intervencije Tonina Picule, Romana Jakiča, a danas i Ramuša Haradinaja, koji manifestuje svoje nasljedno pravo na Crnu Goru. A treba li podsjećati na višemjesečnu kampanju pojedinih predstavnika međunarodne zajednice sa isključivim ciljem eliminisanja koalicije ZBCG iz buduće vlade. Optuživati Aleksandra Vučića da je kriv i zbog održavanja popisa najbolje govori o dvodecenijskom nasilnom nametanju identitetskog inženjeringa Mila Đukanovića i DPS-a, koji se nakon 30. avgusta raspao u paramparčad, i onda je poželjno tražiti krivce u regionu, a najpoželjnija meta je Srbija i njen predsjednik - navodi se u saopštenju.

"Oni funkcionišu u paralelnom svijetu"

Iz ZBCG su rekli da "ovolika opterećenost Aleksandrom Vučićem postaje zabrinjavajuća".

- Umjesto da naši politički oponenti razmišljaju kako da dođemo do društvenog konsenzusa oko najvažnijih procesa u Crnoj Gori, oni funkcionišu u paralelnom svijetu bojkota i hermetičnosti koji ih neće odvesti nikud. A ako im je zaista stalo do crnogorske nezavisnosti neka prvo osude Piculu, Haradinaja, Jakiča i ostale "dobroželatalje" Crne Gore, pa onda neka se vrate na Aleksandra Vučića, pošto su odavno izašli iz bonusa kad je on u pitanju - zaključuje se.