Borelj: I Srbija i Kosovo postavljali su preduvjete neprihvatljive drugoj strani

Napredak u pregovorima o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova nije bio moguć jer je i jedna i druga strana postavljala preduvjete koji su bili neprihvatljivi drugoj strani, izjavio je večeras visoki predstavnik EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Žozep Borelj (Josep Borrell).

- Nažalost, dogovor nije bio moguć zbog preduvjeta koje svaka strana postavljala, a koji su bili neprihvatljivi za drugu stranu - rekao je večeras Borelj.

Vučić i Kurti pričali sa Šolcom, Makronom i Meloni

Vučić i Kurti večeras su u Briselu na marginama samita EU-a satima odvojeno razgovarali s čelnicima Njemačke, Francuske i Italije Olafom Šolcom (Scholz), Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron) i Đorđom Meloni (Giorgia) te s predsjednikom Evropskog vijeća Šarlom Mišelom (Charles Michel), visokim predstavnikom EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Žozepom Boreljom (Josep Borrell) i posebni izaslanikom za zapadni Balkan Miroslavom Lajčakom.

Borelj je rekao kako je uspostava zajednica sa srpskom većinom velika prepreka za normalizaciju odnosa.

- Kako bismo pomogli dvjema stranama da postignu dogovor, mi smo im, svi zajedno, predložili evropski, ozbiljan i uravnotežen prijedlog za uspostavu zajednice općina sa srpskom većinom i insistirali da iskoriste tu prigodu, što bi bio veliko poboljšanje u procesu normalizacije i za izbjegavanje incidenata - rekao je Borelj.

Dodao je kako će EU nastaviti insistirati na nastavku dijaloga o normalizaciji, koja je jedini put da bi obje strane mogle napredovati na evropskom putu.

Kurti optužio Vučića da je odbio potpisati sporazum

Kosovski premijer Albin Kurti izrazio je večeras u Briselu spremnost da potpiše sporazum o putu prema normalizaciji i njegov aneks o provedbi i tvrdi da je srbijanski predsjednik Aleksandra Vučić to odbio.

- Republika Kosovo je prihvatila temeljni sporazum koji je Evropska unija predložila 27. februara 2023. i aneks o njegovoj provedbi od 18. marta 2023. u Ohridu - objavio je Kurti u saopćenju koji nakon niza razgovora koji su trajali cijelo popodne nije davao izjave.

Vučić je danas nakon niza sastanaka izjavio novinarima kako nije tačno da je danas odbio potpisati jer o tome i nije bilo riječi.

- To su trikovi prištinskih vlasti, koji puštaju u svoje medije da je Vučić odbio, a bit je u tome da nije pitanje potpisa nego provedbe onoga što je nekada potpisano i u međuvremenu dogovoreno - rekao je Vučić.

Vučić tvrdi da na sastancima nije bilo riječi o potpisivanju sporazuma

Dodao je da na tim sastancima nije bilo riječi o bilo kakvom potpisivanju, nego o provedbi onoga što je ranije potpisano, među ostalim sporazuma o formiranju zajednica općina sa srpskom većinom iz 2013. koji još nije proveden.

- Srbija je u skladu sa svojom politikom jasno kazala kako želi da se provedu svi sporazumi, od onoga o formiranju zajednice općina sa srpskom većinom iz 2013. do onih koji su postignuti kasnije u Briselu i Ohridu - rekao je Vučić.

Vučić je pritom dodao da je uvijek isticao da Srbija ne može prihvatiti članstvo Kosova u UN-u ni nezavisnost Kosova, ali da je spremna provesti sve ono što je dogovoreno. Rekao je da je i najnoviji evropski prijedlog statuta zajednice općina sa srpskom većinom predstavlja dobru osnovu za nastavak rada u budućnosti.