Kosor o ispadu Grlić Radmana: Nasilno ljubljenje žena isto se zove nasilje, ne

Ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman učestvovao je na konferenciji o jačanju i proširenju EU u Berlinu.

Na konferenciji su učesnici pozirali za grupnu fotografiju, a tada se desila nesvakidašnja situacija kada je Grlić-Radman pokušao u obraz poljubiti kolegicu iz Njemačke Analenu Berbok, što nije naišlo na njeno odobravanje.

- Možda je bio to neki nezgodni trenutak. Mi ministri se uvijek srdačno pozdravimo. Ako je neko nešto loše vidio u tome, onda izvinjenje tome koji je tako shvatio. Avion je kasnio pa smo se vidjeli tek na family photo. Ja ne znam kako je to neko snimio. Mi sjedimo jedno do drugog, mi smo susjedi. To je bila jedna jako dobra konferencija. Možda je nespretno ispalo - rekao Grlić Radman.

Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor oglasila se na platformi X gdje je napisala što misli o tom događaju.

- Nasilno ljubljenje žena isto se zove nasilje, ne - napisala je Kosor.