Todorić: Plenkovića i HDZ ću pobijediti, volio bih biti premijer BiH

Moja država me napala. Plenković je po nalogu Brisela došao da uzme Agrokor i preda ga Rusima. Njemu je samo stalo do vlasti i moći i ovo je sto posto njegov politički kraj, kaže u intervjuu za Mrežu na FTV Ivica Todorić, nekada najbogatiji čovjek regiona.

Osniva stranku i tvrdi da će sam pobijediti HDZ na sljedećim izborima, u arbitražnom postupku teškom blizu 7 milijardi eura nema nagodbe, svoju državu neće zaviti u crno, ali hoće političare koji su sposobni samo da štite nacionalne izdajnike, zločince, kriminal i korupciju.

Otkrio je i zašto bi volio biti premijer BiH, šta misli o strankama i političarima današnjice, koga treba metlom pomesti, hoće li opet izgraditi carstvo.

Zašto se rušio Agrokor

Na početku razgovora odgovorio je na pitanje zašto se rušio Agrokor.

- Kad su se meni dogodili ti problemi oko Agrokora, nisam bio svjestan o čemu se radi. Ruski ambasador se javio, on je ustvari počeo te medijske napade. Ja sam to smatrao beznačajnim. Kako se razvijao taj proces napada na mene i moju kompaniju – išli su u dva smjera – odjedanput su rekli Ivica Todorić je kriminalac i lopov, a s druge strane Agrokor je u problemima. Saznao sam kasnije da Agrokor napada vlastita država kad mi je došla tadašnja potpredsjednica vlade Martina Dalić u moj ured i rekla – Todoriću, ti trebaš prepisati svoju imovinu bez naknade u jednom birou kod jednog notara. Miči se iz kompanije. Znao sam da iza toga stoji premijer.

Prema njegovim riječima, Andrej Plenković je iz Brisela dobio nalog i "praktički je on sve to vodio".

- Poslan je ovdje da bi izvršio određene stvari koje su bile interesantne za Brisel. Oni su htjeli dati veći društveno-politički utjecaj ruskom kapitalu u zemljama Zapadnog Balkana - kazao je Todorić, navodeći da za to ima i dokaze.

- Oni su mene ucijenili, da ja kod nekog privatnog notara predam svoje privatno vlasništvo, ja sam to odbio. Ja sam njih krivično prijavio. Vidim da je mafija – oni meni žele privatno uzeti firmu. I kada sam odbio oni su napravili jednu grupu ljudi koja je vanistitucionalna, pisali su zakon, Plenković je svojim autoritetom uz podršku Brisela i ostalih to progurao na Vladi i Saboru - objašnjava on.

Todorić je dodao da su mu na osnovu tog zakona uzeli kompaniju.

- Ja sam stvarno oštećen, neko mora platiti štetu. Smatram da to nije bilo po zakonu i pokrenuo sam proces naplate štete koju su mi napravili - kaže Todorić.

On ističe da je, kako kaže, bio najveći poslovni čovjek od Poljske do Grčke, te da je raspolagao ogromnim sredstvima, stvarao ogromne vrijednosti i nijednu nije "preselio sebi u džep".

- Od svega toga imam pet miliona eura. Da bi oni uspjeli i da bi imali dokaze, oni su mene optužili, mislili su da će naći ko zna šta, nekakve dvije milijarde na nekim otocima. Svašta su o meni pričali, a ustvari nisu našli ništa. Bio sam specifičan poduzetnik, ulagao sam u regionu, samo sam davao, nisam izvlačio iz kompanija. Ponosan sam na ono što smo radili, napravili smo konkurentne kompanije - kategoričan je Todorić.

Todorić je naglasio da mu je konačni cilj da se dođe, kako je naveo, do prave istine i da oni koji su odgovorni snose odgovornost.

- Sad je to na stranim sudovima, vidjet će se je li Agrokor bio u problemima i jesam li ja kriminalac. Sve im se ruši kao kula od karata - kazao je on.

Arbitraža

Osvrnuo se i na očekivanja od arbitražnog postupka.

- To ide na stol najkompetentnijim ljudima danas na svijetu. Teško je kazati kakvu će oni odluku donijeti. Sedam godina radim na tom predmetu. Sto posto sam siguran sam da ću to dobiti. Onda iza toga se traži određena naknada. Nismo izračunali još kolika - pojasnio je.

Naglašava da je Plenkoviću važno da ostane na vlasti, i moć.

- Jer onda može sve staviti pod tepih, utjecati na medije… Njemu nije važna istina. On je ovdje "usosio" državu sto posto, ako sam ja u pravu - navodi Todorić.

On je dodao kako ne želi "nikakve nagodbe, nego da se sazna istina i ko je kriv".

- Ivica Todorić nikad neće svoju državu zaviti u crno, nema šanse. Ako sam ja u pravu, bit će određene posljedice u obavezi koja bude prema meni. Znat ću pametno postupiti, ne samo u interesu Hrvatske i budžeta, nego i Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije, gdje god su moje kompanije.

Šta je ostalo od Agrokora

- Činjenica je da je Agrokor imao promet oko sedam milijardi kad sam odlazio, a sad ima pet. Jednu katastrofu su napravili. Danas bi imali 15, mogli smo državi davati više bespovratnih sredstava godišnje nego Brisel - ocijenio je.

Kaže da poslovni ljudi imaju problem jer politika upravlja državom.

Zbog čega ulazi u politiku

Plenković je izgubljen čovjek, napravio je tolike dramatične protuzakonite stvari da on nikako u budućnosti ne može ostati nekakav političar, konstatirao je Todorić. Smatra i kako je sadašnja vlast u Hrvatskoj zloupotrijebila svoj položaj i dovela njene građane na dno.

- Uništio je životni standard. Štite nacionalne izdajice, zločince, kriminal, korupciju. Želim drukčiju Hrvatsku. Osnivam stranku za jedno mjesec dana otprilike. Sve ću uraditi u skladu sa zakonu, ali vrlo neobično. Moje djelovanje neće biti na način kako se sad ovo radi. Siguran sam da ću uspjeti. Imam znanje i vještine.

Poručio je i kako će on sam pobijediti HDZ.

- Ja sam popularniji od njih - dodaje Todorić.

Odnos prema BiH

Na pitanje kakav će biti njegov odnos prema BiH, ako pobijedi na izborima, odgovara:

- Ovo što se danas dešava, međunacionalni sukobi, to je ogromna šteta, duboko sam uvjeren da BiH ima velikih šansi za razvoj. Svaki narod ima interese u takvoj državi da živi. Ja ću otići kod svakoga - premijera, predsjednika - sjesti, pokušat ću im otvoriti oči kolike su prilike. Jako bih volio biti premijer BiH. Tamo imate više politički nego ekonomski život za građane - rekao je Todorić.

Za kraj je prokomentirao i narednu superizbornu godinu u Hrvatskoj.

- To je politički kraj Plenkoviću. Treba ih metlom počistiti, treba stvoriti odgovornost prema vladavini prava, zakonu, građanima - zaključio je Todorić.