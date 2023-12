Ljajić otkrio da li se vidi u ministarskoj fotelji: Svi su bili protiv nas, pa je zato ova pobjeda još slađa

Predsjednik SDP-a Srbije Rasim Ljajić rekao je za portal "Avaza" da će njegova stranka imati šest poslaničkih mjesta u Skupštini Srbije u sklopu koalicije "Srbija ne sme da stane".

On je kazao da postoje i neke stvari zbog kojih ima razloga za nezadovoljstvo, da su neke shvatili kao poruku. Naglasio je da su podbacili u Novom Pazaru.

- U Novom Pazaru smo očekivali veću razliku, ali naša vlast u narednom četverogodišnjem mandatu će biti neupitna. U svim ostalim općinama smo rezultat značajno popravili, u Prijepolju imamo više glasova nego sve druge bošnjačke stranke zajedno, u Priboju također. Pokazalo se još jednom da je Sandžačka demokratska partija legitimni predstavnik bošnjačkog naroda i da artikuliše interese najvećeg broja ljudi - kazao je Ljajić za portal "Avaza".

Dobri rezultati i van Sandžaka

Kazao je da njihov rezultat na nivou Republike Srbije im vjerovatno garantuje učešće u Vladi Srbije.

- Na nivou Grada Beograda imamo dva odbornička mjesta i učešće u izvršnoj vlasti. Također, na nivou Pokrajine Vojvodine imamo dva poslanička mjesta i time ćemo nastaviti naše učešće i u toj Vladi, gdje smo do sada imali ministra za privredu i turizam. Prema tome, ovo je veliki iskorak, pogotovo jer su svi bili protiv nas. Iz Sarajeva smo imali poruke da se glasa za određene stranke. Svi su se okrenuli protiv nas, bili smo sami bez ikoga, sve smo pobijedili i zato je ova pobjeda i teža, ali i slađa - rekao je Ljajić.

Ističe da su zadržali dominaciju među Bošnjacima, uprkos različitim dezavuisanjima javnosti.

- Za nas je najvažnije da nastavimo učešće u izvršnoj vlasti, da nastavimo s investicijama, kojih, recimo, imamo u Novom Pazaru više od 170 miliona eura. Nastavit ćemo projekt Bolničko-kliničkog centra, koji je 40-50 posto završen, radit ćemo novi stadion čija je vrijednost 30 miliona eura, ali autoput, brza cesta od Kraljeva do Novog Pazara. Sve su to kapitalni projekti koji mijenjaju perspektivu Sandžaka. To je naša politika - naša politika je život, da ljudi mogu da mjere i vide šta je urađeno. Nažalost, mi ovdje živimo s ljudima koji žive od obećanja i optužbi, a mi smo bili jedina meta u kampanji. Na drugoj strani, mi niti jedno ime nismo spomenuli u ovoj kampanji - pojašnjava Ljajić za portal "Avaza".

O Vladi Srbije

Upitan da li sebe vidi na ministarskoj poziciji ili Huseina Memića, koji je još ministar u tehničkom mandatu.

- Još je rano da se o tome priča. Kada vidim ponudu, onda ću odlučiti, ne mogu niti želim da budem manji od onog što sam bio. Sve zavisi od toga kakva će biti raspodjela i ko će biti u toj Vladi od drugih stranaka, sve je otvoreno - istakao je Ljajić za "Avaz".

Naglašava da je SDP Srbije ostvario značajan rezultat i u Ljuboviji i Kragujevcu te da će ovo biti odskočna daska da se stranka razvija u cijeloj Srbiji.