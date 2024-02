Užas u vrtiću: Dijete progutalo sredstvo za čišćenje i završilo u bolnici

Nesretan slučaj dogodio se u srijedu u Dječijem vrtiću Didi u Kravarskom, u okolici Velike Gorice. Dijete od godinu i sedam mjeseci završilo je u bolnici s oštećenjem sluznice, nakon što je progutalo sredstvo za čišćenje.

Pogreška uposlenice

Kako smo doznali od osnivačice više dječijih vrtića, među kojima je i taj, Karmen Pavlić, radilo se o pogrešci uposlenice, konkretno čistačice. Ona je, naime, sredstvom za čišćenje našpricala površinu u dječijem vrtiću i nije dobro obrisala i isprala.

- Dijete je ručicama dotaknulo to sredstvo za čišćenje, a onda je ručice stavilo u usta i ozlijedilo se. Svi su hitno reagirali i napravili sve kako bi se djetetu pomoglo, isprali su djetetu usta - ispričala nam je Pavlić i dodala kako su u kontaktu s majkom te da su doktori utvrdili da, na svu sreću, dijete neće imati ozbiljne posljedice."Čistačica nije postupila po pravilima struke. Ona to nije trebala čistiti dok djeca borave u skupini, svi zaposlenici imaju jasne upute. Osoblje nam je educirano, imamo četiri zdravstvene djelatnice, svi imaju položene ispite i zaštitu na radu. Ne znam što da kažem. Ta je osoba dugo zaposlena kod nas. Mi radimo s djecom i kod nas pogreške nisu dopuštene, one se ne bi smjele događati - ispričala nam je potresena osnivačica vrtića na rubu suza.



Potreseni događajem

Svi su, kaže nam, šokirani i potreseni ovim događajem.

- To je stresno i za nas i za osobu koja je to napravila, a da ne govorim o roditeljima i što oni prolaze. Situacija je očajna - priča nam Pavlić.

Dječiji vrtić sada razmišlja o idućem koraku. Kontaktirali su odvjetnika jer se radi o ozbiljnoj povredi radne dužnosti. Moguće je da će osoba odgovorna za ozljeđivanje djeteta dobiti otkaz, ali o tome će se još odlučivati. U svakom slučaju, tvrdi Pavlić, ovo neće proći bez određenih mjera.