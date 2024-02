Prvi rezultati istrage incidenta na letu iz Beograda: Piloti nisu postupili po naredbi, prekinuta saradnja s kompanijom

Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da utvrdi okolnosti nezgode u nedjelju, kada se avion za Dizeldorf vratio na Beogradski aerodrom zbog vrlo ozbiljnog oštećenja. Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju i dalje ispituje incident.

Oštećenja na avionu su toliko ozbiljna da nije riječ o incidentu, već udesu, kažu u Centru za istraživanje nesreća u saobraćaju.

- Ono što je nesumnjivo utvrđeno i što mogu da podijelim sa vama to je da je Kontrola letenja dala jasno uputstvo pilotima na koji dio piste da izađu prije poletanja, a da oni tu informaciju, odnosno naredbu nisu ispoštovali to već usmjerava našu istragu na određeni pravac. Ali nije to jedino čime ćemo se baviti. Mnogo je veća širina ovog slučaja - rekao je Direktor Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju prof. dr. Nebojša Petrović za RTS.

Prekida se saradnja

Air Serbia je saopćila da prekida saradnju sa kompanijom Maraton Airlinesom.

- Ovo je bio veoma ozbiljan incident, svjesni smo potencijalnih posljedica koje su mogle da se dogode. Zato smo vrlo brzo donijeli odluku o prekidu saradnje sa Maraton Airlinesom, bez obzira na to što je sertifikovana evropska avio-kompanija. Odluka je bila neophodna, jer je bezbjednost naših putnika na prvom mjestu. Čekat ćemo finalne rezultate istrage, ali ovaj korak je bio neizbježan - rekao je generalni direktor Air Serbie Jirži Marek.

Istraga koju sprovodi Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju bit će sastavljena iz dva dijela. Prvo će biti prikupljene informacije i podaci domaćih institucija i organa iz oblasti vazduhoplovstva, dok je za drugi dio istrage potrebno da se dostave informacije iz još pet zemalja - Poljske i Italije - odakle su piloti, Danske, gdje je avion registrovan, Brazila gdje je proizveden i Grčke odakle je Maraton Airlines. Istraga će prema procjenama trajati najmanje tri mjeseca.

- Sve te zemlje mogu da uzmu učešće mogu i da se priključe našoj istrazi ako žele bilo preko predstvanika ili direktnog učesnika u našim radnim timovima, ali svakako su u obavezi da nam dostavljaju podatke koji su nam potrebni da bi mi zaokružili cjelinu svih infomracija koje su nam potrebne. Taj proces je nešto duži od procesa koji mi sprovodimo u našoj zemlji - kaže direktor Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju prof. dr Nebojša Petrović.

Utvrditi okolnosti

Više javno tužilaštvo u Beogradu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, utvrdit će sve okolnosti u vezi sa prinudnim slijetanjem aviona.

- Policiji je naloženo da utvrdi šta se kritičnom prilikom dogodilo, kao i da se identifikuje eventualno odgovorno lice. Posebno je potrebno da se provjeri na koji je način došlo do kritičnog događaja, tačnije oštećenja aviona, da li je u bilo kom trenutku leta bila ugrožena bezbjednost putnika i posade, da se obave razgovori sa zaposlenima u SMATS Kontroli leta, sa pilotom i posadom aviona - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva, prenosi RTS.

Svi putnici sa leta JU324 od 18. februara 2024, imaju pravo na odštetu i nadoknadu troškova - a mogu da ih ostvare ako se prijave posebnim formularom koji će biti dostupan na sajtu Air Serbie.

- Mi ćemo kontaktirati sve putnike iz aviona, upoznati sa procedurom šta da urade i kako da popune formular. Prioritetno i u skladu sa našim regulativama preduzećemo odgovarajuće mjere - Jirži Marek, generalni direktor Air Serbie.

U avionu koji je u nedjelju poletio sa aerodroma Nikola Tesla za Diseldorf, bilo je 106 putnika.