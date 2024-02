Ostrvo ima brod za hitne slučajeve, a na telefon se niko nije javio: Muškarcu na Rabu pozlilo, ubrzo je umro

Muškarac (53) s Raba preminuo je prošlog meseca pošto mu je pozlilo. Na telefon broda hitne pomoći niko se nije javio, a njemu je trebao hitan prevoz do bolnice u Rijeci.

Rab je prije šest mjeseci dobio brzi brod hitne medicinske pomoći, ali on nije došao po 53-godišnjaka. Čovjeku je pozlilo 21. januara u jutarnjim satima.

Niko se nije javljao

- Ljudi koji su zvali brod u tom trenutku nisu ga dobili i nisu mogli da dobiju nikog da se javi na poziv dispečera za prevoz brodom. Dogodilo se šta se dogodilo, u ovom slučaju neželjena situacija, a to je ishod sa smrtnim slučajem. To je ono što se ne smije događati - rekao je za Dnevnik Nove TV Danijel Šota iz Hrvatskog sindikata hitne medicine.

Udruženje Hitna 194 dobila je anonimnu prijavu ovog slučaja, a slučaj je prijavljen i državnom tužilaštvu.

Čovjek je na kraju morao na trajekt od Raba do Stinice, pa autom do Rijeke. Iz Hrvatskog sindikata hitne pomoći kažu da je put mjesto sat i po trajao više od četiri sata.

- Službe moraju da rade 24 sata i 24 sata brod mora da postoji, kao i helikopter i kola hitne pomoći. Mi moramo garantovati građanima Hrvatske istu i kvalitetnu medicinsku pomoć u svakom trenutku - izjavio je Šota za Dnevnik.

"Brodovi su dostupni 24 sata i praznicima"

Ministarstvo zdravstva lopticu prebacuje na Ministarstvo mora. Iz Ministarstva mora kažu da su danas saznali za slučaj i da provjeravaju sve činjenice.

- Kapetanije su zadužene za prevoz bolesnika s ostrva na kopno, u ovom konkretnom slučaju mi ne znamo koji je bio ishod. Ono što možemo da kažemo je da imamo dobru saradnju, ove godine imali smo 46 prevoza bolesnika brodovima hitne medicinske pomoći.

Brodovi su dostupni 24 sata na dan i praznicima. Ono što sada radimo da pojačavamo broj kapetana brodova na tim plovilima. Konkretno u slučaju Raba imamo dva zaposlena koji obavljaju prevoz - tvrdi Siniša Orlić, šef uprave bezbjednosti plovidbe.

Tek treba utvrditi šta se tačno dogodilo, je li došlo do propusta i ako jeste, ko je odgovoran za to. Dnevnik Nove TV poslao je upit i Zavodu za hitnu medicinu, ali odgovor nije stigao do zaključenja televizijskog priloga.