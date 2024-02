Bošnjaci u Sjevernoj Makedoniji po prvi put imaju kandidata za predsjednika države

Bošnjački demokratski savez (BDS) kao politička stranka Bošnjaka u Sjevernoj Makedoniji će na predstojećim izborima u aprilu po prvi put u historiji imati kandidata za predsjednika, a riječ je o Mersihi Smailović, koju je na ovu poziciju predložio Bošnjački demokratski savez.

Politička scena

Tim povodom u prostorijama stranke u Skoplju danas je održana konferencija za medije na kojoj je predsjednik BDS-a Munir Kolašinac saopćio da ova stranka kandidira Mersihu Smajlović za predsjednicu Sjeverne Makedonije, prenosi Slobodenpecat.mk.

- Ovo je historijski trenutak za Bošnjake Sjeverne Makedonije ali i za Bošnjake kao narod u cjelini ma gdje bili - kazao je predsjednik Kolašinac u izjavi za medije.

On je naglasio da BDS godinama proaktivno učestvuje na makedonskoj političkoj sceni i da je dokazao da manjebrojnije etničke zajednice mogu biti pravi generatori društveno-političkih promjena.

- Njenom kandidaturom za predsjednicu zemlje, mi samo dosljedno radimo ono o čemu mnogi samo pričaju, ali u to nalažost ne vjeruju, a to je da pripadnici manjebrojninih zajednica, sem što imaju pravo glasa, odnosno pravo da biraju, imaju i pravo da budu birani podjednako kao i svi ostali građani u ovom našem lijepom multietničkom društvu - naglasio je Košalinac.

- Kandidatura Mersihe Smailović je test demokratske svijesti građana i negovanje civilizacijskih vrijednosti upravo zbog činjenice da je ona dio bošnjačke zajednice, ali je ujedno i poslovna žena, ekspert i dokazana aktivistkinja iz oblasti ljudskih prava - izjavio je Kolašinac.

Biti kandidatkinja za predsjednicu zemlje je velika čast, privilegija ali ujedno i odgovornost, izjavila je Smajlović.

Uspješni pojedinci

- Bošnjaci su uvijek imali dobre i uspješne pojedincе, ali nikada nismo imali kandidata za predsjednika. Sada je za to pravi trenutak. To što sam pripadnica bošnjačke zajednice, ne određuje me u političkom kontekstu i moja borba i program neće biti isključivo u smjeru bošnjačke zajednice, već za sve građane ovog multietničkog i multikonfesionalnog društva. Moj će fokus biti na sve građane zemlje. Smatram da je vrijeme da pravi ljudi budu na pravom mjestu, u pravo vrijeme.

Moja ideja je da ova kampanja iznese na površini sve važne probleme građana i da realno i jednostavno odgovorimo na njihova pitanja i ponudimo odgovore na probleme. Danas su političarima usta puna patriotizma, ali za mene je glavni cilj da se svaki jedan građanin osjeti vrijedan naše pažnje, ali i da ostvarimo boljitak na svim poljima življenja. Da mojim izborom za predsjednicu države, zajedno ispišemo historiju ove divine zemlje, jer mi kao građani to i zaslužujemo. Hvala vam i kao što bi mi Bošnjaci rekli, neka nam je hairli i sretno - naglasila je Smailović.

Mersiha Smailović je rođena u Skoplju, udata je i majka je dvoje djece. Diplomirala je prava na državnom univerzitetu u Skoplju, a trenutno magisrira u oblasti međunarodnog prava na istom univerzitetu.