Ruski državljanin osuđen na tri godine zatvora zbog dječije pornografije

Ruski državljanin M.A.S. osuđen je prvostepenom presudom Osnovnog suda u Podgorici na tri godine zatvora zbog krivičnog djela dječija pornografija.

- Za navedeno krivično djelo zaprijećena je kazna zatvora od jedne do osam godina. Okrivljenom se stavlja na teret da je u periodu od marta do juna 2023. godine, pribavljao za sebe i posjedovao audiovizuelne predmete pornografske sadržine putem kompjuterskog programa "eMule" u vidu snimaka pornografske sadržine koji vizuelno prikazuje dijete koje se bavi stvarnim i simuliranim seksualno eksplicitnim ponašanjem, te da je posjedovao datoteke i do 195 video snimaka i 19.326 fotografija dječije pornografije kapaciteta oko 17 GB, čuvao ih i skaldištio na računaru, svom mobilnom telefonu i eksternom hard disku - piše u saopštenju Osnovnog suda u Podgorici.

Dodaju da je državljaninu Rusije istovremeno izrečena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta - tehničkih sredstava, na kojima je navedena pornografska sadržina, kao i mjera bezbjednosti protjerivanja stranca iz zemlje za vrijeme od pet godina.

- Prilikom odmjeravanja kazne sud je cijenio sve okolnosti koje su od značaja, pri tom posebno uzimajući u obzir količinu kriminalne djelatnosti, cijeneći da se ovako odmjerenom kaznom izražava nulti prag tolerancije za ovakva i slična krivična djela. Presuda će biti pisano izrađena u zakonskom roku a protiv iste dozvoljeno je pravo žalbe u roku od 15 dana od dana dostavljanja pisanog otpravka presude - zaključuje se u saopštenju.