2.000 ljudi na protestu u Splitu zbog ubistva Luke Bančića: Za njega je ovaj svijet bio nepravedan

Tragično ubistvo Luke Bančića potreslo je cijeli Split. Njegov mladi život ugašen je nasred ulice kad su ga napala braća koja su od prije poznata policiji zbog podebljeg dosjea. Osumnjičeni Ante Rušić život mu je oduzeo kuhinjskim nožem oštrice duge 24 centimetra.

Duboka bol

Oko 2.000 ljudi danas je na protestu pružilo podršku porodici ubijenog mladića. Ispred kipa božice pravde okupljeni su zapalili svijeće i položili bijele cvjetove. Svi koji su Luku poznavali s dubokom boli pričali su o njegovom životu.

- Poznajem Luku i znam koliko je bio dobar momak. On je mogao biti uzor mojoj djeci. Danima razmišljam o ovome što mu se dogodilo. Kako je moguće da živiš ispravno i da ti onda jedan, kako drugi kažu, narkoman oduzme život? On je otišao kući po taj nož i s namjerom ga ubio. Kako to može biti obično ubojstvo? Kako se ovo moglo dogoditi - pita se porodična prijateljica Sonja Mornar Deman, koja je Luku posljednji put vidjela prije dva mjeseca.

Često su, kaže, vodili razgovore u teretani gdje je Luka radio. Smatra ga predivnim momkom koji je imao ispravne poglede na svijet. Bio je, priča nam, pun nade i optimizma, a pravda mu je, ističe, bila najbitnija.

- Luka je doslovno anđeo. Bio je vrijedan, obrazovan i pametan. Pričali smo o problemima u državi i politici. Za njega je ovaj svijet bio nepravedan i on to nije mogao prihvatiti. Ja sam mu rekla da on nije za ovaj svijet, doslovno sam mu to rekla. Nisam željela da se zanosi - priča je Sonja za Index.hr.

Ko je kriv

Njegovi roditelji izgubili su sina jedinca koji se cijelo djetinjstvo bavio sportom nakon čega se zaposlio u teretani. Kao kadet igrao je za Mosor, a njegov trener imao je samo riječi hvale.

Podršku porodici i organizatorima protesta pružilo je mnoštvo mladih koji su u tragičnom ubistvu vidjeli probleme cijelog sistema i države. Oni su, smatraju, odgovorni za ubistvo, ali i strah koji je zavladao ulicama grada.