Ovo je rješenje Hrvatske pošte da zadrži radnike: Na plaću dobivaju još 1.200 eura

Poštari, dostavljači printanih izdanja i vozači Hrvatske pošte koji u kompaniji ostanu do kraja godine dobit će još 1.200 eura (oko 2.346 KM) neto, saopćili su iz Hrvatske pošte.

Ova nagrada je, navodi se u saopćenju, uvedena za radna mjesta na kojima je utvrđena najveća fluktuacija i potreba za zapošljavanjem te će se odnositi i na sve buduće radnike na tim radnim mjestima koji se zaposle najkasnije do kraja juna 2024. godine.

Povećanje primanja

Hrvatska pošta, kao i brojni drugi poslodavci na tržištu rada, već duže vrijeme ima u određenim područjima izazova s nalaženjem adekvatne radne snage i fluktuacijom, navodi se u saopćenju. Svjesna kako je povećanje primanja jedini pravi odgovor na povećanu fluktuaciju radnika, Pošta je u zadnje dvije godine pokrenula brojne inicijative za njihovo zadržavanje, objavila je Hrvatska pošta.



Tako u martu 2024. svim radnicima Hrvatske pošte opet raste plaća – treći put u posljednjih šest mjeseci – što je rast od ukupno 25 posto, stoji u saopćenju. U Pošti navode da je rast primanja počeo je još 2022., kada je plaća za 8.000 radnika na operativnim poslovima povećana 20 posto.



Nagrade i benefiti

Poštaricama i poštarima godišnje se isplaćuju tri jednokratne prigodne nagrade, uskrsnica, božićnica i regres, kažu u Pošti, dodajući da radnici na operativnim radnim mjestima uz redovnu plaću svaki mjesec dobivaju i varijabilnu nagradu za efikasnost.



Među ostalim benefitima u Pošti navode i sistematske i specijalističke zdravstvene preglede, karticu MultiSport, ali i povećanje participacije za prijevoz i prehranu te posebnu nagradu za uspješnost koja ovisi o ispunjenju godišnjih ciljeva i može dosegnuti iznos mjesečne neto plaće uplatom u treći penzioni stub.

