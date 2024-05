Varhelji: Nema izgovora da zapadni Balkan ne bude spreman do 2027. da se pridruži EU

Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji (Varhelyi) i pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i euroazijska pitanja Džejms Obrajan (James O'Brien) nalaze se u Kotoru na samitu lidera zapadnog Balkana, EU i SAD.

Varhelji je rekao da je Plan rasta stvarnost čije je provođenje već počelo.

Zapadni Balkan mora biti spreman

- Čini se da region ne samo da osjeća ovo, već i razumije i isporučuje rezultate - kazao je.

Dodao je da Plan nudi ozbiljnu ponudu regionu, te da je "zato veoma sretan što čuje da je Balkan optimističan".

Kaže da bi sljedeća Evropska komisija "trebalo da bude proširena Evropska komisija".

- Proširena koja bi do kraja mandata imala nove članove. Prilično sam siguran da će, uz sve što smo uradili u ovom mandatu, zapadni Balkan biti dio tog proširenja - poručio je Varhelji, pa nastavio:



- Uz alate koje imamo, do 2027. će zapadni Balkan primati isti ili uporediv nivo pomoći kao trenutni korisnici našeg fonda, to znači da će dostići 90 posto intenziteta pomoći... Neće biti izgovora da zapadni Balkan ne bude spreman do 2027. da se pridruži EU - dodao je.

Plan rasta dobar, jer je mjerljiv

Pomoćnik državnog sekretara SAD za evropska i euroazijska pitanja Džejms Obrajan kazao je da mu se Plan rasta dopada.

- Cilj je da ljudi, dobra i servisi kreću sigurno, jeftinije i brže nego prije. Ljepota Plana rasta jer je za svakog učesnika poruka jasna - uradite svoj posao i ne tražite drugoga da uradi nešto prvi, tako da biste vi uradili svoj posao - istakao je Obrajen.