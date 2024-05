Usvojena žalba pritvorenog specijalnog tužioca: Nije realno da bi Čađenović bježao

Ustavni sud Crne Gore većinom glasova donio je odluku kojim je usvojena ustavna žalba na rješenje o produženju pritvora optuženog Saše Čađenovića, zbog opasnosti od bjekstva.

- Ustavni sud ocjenjuje da je podnosiocu ustavne žalbe povrijeđeno pravo na ličnu slobodu, jer Viši sud u Podgorici i Apelacioni sud Crne Gore nisu postupili sa dužnom pažnjom u procjeni dovoljnih i relevantnih razloga za dalje trajanje pritvora - navodi se u odluci.

Istom odlukom, ukinuto je rješenje Apelacionog suda od 30. novembra 2023. godine i predmet je vraćen tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje.

Sudije Ustavnog suda, u obrazloženju odluke, navele su da u rješenju nisu dati jasni i relevantni razlozi za zaključak da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva okrivljenog Čađenovića.

U obrazloženju odluke piše da je optuženi Saša Čađenović, bivši specijalni tužilac, kojeg zastupa Vaso Bečanović, advokat iz Podgorice, podnio blagovremenu i dozvoljenu ustavnu žalbu protiv rješenja Višeg suda u Podgorici od 15. novembra 2023. godine i Apelacionog suda Crne Gore, od 30. novembra 2023. godine...

- Ustavni sud ocjenjuje da u obrazloženju osporenih rješenja nisu dati jasni i relevantni razlozi za zaključak da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva okrivljenog Saše Čađenovića, te da je, stoga, istom opravdano produžiti pritvor, po pritvorskom osnovu iz odredbe člana 175 stav 1 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku. Sama činjenica da se nekom licu može izreći relativno visoka kazna zatvora, koja ga ne može ostaviti ravnodušnim u odnosu na dostupnost tužilaštvu i sudu, kao i to da je lice za koja se osnovano sumnja da je organizator i pojedina lica za koje se osnovano sumnja da su pripadnici kriminalne organizacije nalaze u bjekstvu, sa velikom vjerovatnoćom da se neki od njih nalaze van područja Crne Gore i da su za sada nedostupni državnim organima Crne Gore, ne mogu biti, same po sebi, razlog za produženje pritvora. Ovo posebno što je zaključak sudova da bi okrivljeni mogao očekivati i dobiti pomoć od tih lica za slučaj da se nađe na slobodi baziran na pretpostavci, pa uopštena mogućnost da se ista ostvari ne čini opasnost od bjekstva u konkretnom slučaju realnom. Činjenica da su navedena lica u bjekstvu jeste okolnost koja ta lica u ovom momentu čini nedostupnim organima krivičnog gonjenja, ali navedena okolnost nije dokaz da će i okrivljeni (podnosilac) automatski pobjeći, te da će mu ta lica pomoći u tome. Ustavni sud, stoga, nalazi proizvoljnost u osporenim rješenjima o produženju pritvora podnosiocu ustavne žalbe, u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka protiv istog, jer su sudovi zanemarili da procijene i obrazlože jedan broj faktora specifičnih za predmet, kao što su karakter lica, moral, dom, zanimanje, imovina, porodične veze i veze sa državom Crnom Gorom, u kojoj se krivično goni. Obaveza je suda da, ukoliko ocijeni da podnosiocu treba produžiti pritvor, u rješenju navede detaljne razloge za takvu odluku. Sama mogućnost teške kazne i težina dokaza nisu, sami po sebi, dovoljni da kompenzuju ove faktore, odnosno da opravdaju produženje pritvora - navodi se u odluci.

Iz SDT-a su u decembru 2022. godine saopćili da je njihov nekadašnji kolega sredinom 2020. godine postao pripadnik kavačkog kriminalnog klana.

On je tada uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela - stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

- Specijalni tužilac S. C. saslušan je u Specijalnom državnom tužilaštvu u svojstvu osumnjičenog, za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i četiri krivična djela zloupotreba službenog položaja. Osumnjičenom se stavlja na teret da je u periodu od sredine 2020. do ove godine postao pripadnik kriminalne organizacije ‘kavački klan’, sa ulogom i zadacima da kao specijalni tužilac u ovom tužilaštvu, a po uputstvima i naredbama organizatora, ne preduzima krivično gonjenje i ne pokreće krivične postupke protiv organizatora i članova kriminalne organizacije, da onemogućava da budu otkriveni kao izvršioci najtežih krivičnih djela i da, u situaciji kad su za to ispunjeni zakonski uslovi, ne predlaže da se pripadnicima organizacije koji su lišeni slobode odredi pritvor, što je prihvatio i izvršavao u više krivičnih predmeta, odnosno postupaka - navodi se u saopštenju SDT-a koje je 9. decembra 2022. godine potpisao tužilac Vukas Radonjić.

Viši sud u Podgorici odbio je nedavno ponuđeno jemstvo od 377.000 eura za ukidanje pritvora Čađenoviću.