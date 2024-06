Objavljeni detalji o pronalasku Seada za kojim se tragalo 13 godina, oglasila se njegova sestra

Sead Kukuruzović nestao je prije 13 godina, tačnije 17. marta 2011. godine, a njegova porodica tek je nedavno saznala kako je zapravo pronađen četiri mjeseca nakon nestanka. A sve to vrijeme, tijelo je stajalo na Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu.



Pronađen četiri mjeseca kasnije

O stravičnom slučaju se putem Facebooka oglasila sestra nestalog Seada, Alma Smojver. Istaknula je kako je cijela porodica izuzetno pogođena.

- Budući da priča o mom bratu postaje javna, zatekli su me danas u inboxu novinarski pozivi, dobivam obavijesti da se na fejsu piše o ovoj noćnoj mori, a budući da ne želim da se stvaraju možda konstrukti i možda budu i netačni kroz predstojeće dane, pa evo da se oglasim po pitanju toga što nam se dogodilo. Prije 8 dana pronađen je moj brat. Danas smo ga pokopali. Da, priči je došao kraj, jednim dijelom - napisala je Alma.

Ističe kako se ne osjeća kao da je kraj jer je priča o njegovom pronalasku apsolutno nevjerovatna, bezumna, i potpuno suluda.

- Naime, pronađen je 25.7.2011. godine u rijeci Savi kod mosta na Sajmišnoj cesti kod Mičevca, zapleten u nekakve stupove ili žice kod mosta, našli su ga radnici koji su tih dana valjda nešto radili na tom istom mostu. Potom su zvali policiju, policija ga je odnijela na Zavod za sudsku medicinu gdje su 26.7. napravili obdukciju, po svemu sudeći izvadili DNK i potom leš u stanju raspadanja, tzv. saponifikacije i potpuno bez mogućnosti fizičkog raspoznavanja, strpali u svoj frižider. Gdje će moj brat ostati narednih 13 godina. Trinaest godina ćemo se mi svaki dan pitati gdje je naš brat i sin, ujak i stric, posjećivati psihijatre, piti tablete, tugovati u osami, pomiriti se sa sudbinom, buljiti u prolaznike koji te podsjete na njega, plakati dok gledaš filmiće na kojima brejka, čeznuti da je tu da ti vidi djecu i da ih poduči nekoj dobroj plesnoj fori… Uglavnom, trinaest godina agonije. U kojoj moj brat leži cijelo to vrijeme na, bubam, kilometar zračne linije na Šalati - stoji u objavi Seadove sestre Alme.

Objasnila je kako su ih obavijestili gdje se tijelo zapravo nalazi.



- I onda jednog dana, jedan policajac nazove mog brata, kaže mu da je EU pokrenula projekt formiranja kartoteke nestalih osoba na području država članica i bismo li htjeli njega uvesti u kartoteku. Buraz pristaje, roditelji odlaze dati DNK. Dva i po mjeseca poslije, pogađate, nama javljaju da leš s tim DNK imaju na Zavodu za sudsku medicinu… Puno više od toga ne znam ni ja i molim vas ne pitajte me ništa više od ovoga što sam napisala. Ko tu nije radio svoj posao, ne znam ni to jer moguće je da je na niz strana napravljena greška - istaknula je Alma još jednom ističući da je cijela porodica pogođena.

13 godina tijelo bilo u hladnjači

Od Seada se putem Facebooka oprostio i njegov prijatelj Dino Tremens. Ispričao je sve bizarnosti ovog slučaja te istaknuo kako je teško sve procesuirati.

- 'Ajde, sad je barem riješen misterij, gotovo je’, rekao je kompa danas. Istina. Barem nešto. Bili smo na posljednjem ispraćaju Seada Kukuruzovića, našeg Lord Tweexa, iliti kako smo ga najčešće zvali – Seyo. Čovjek je nestao 17.3.2011. godine! Da, nestao je prije 13 godina! I što se sad dogodilo? Pa eto, javili su porodici da je identificiran. Gdje? Pa u mrtvačnici Sudske medicine ili kako god se već zove zavod koji zaprima tijela preminulih osoba. Otkad Seyino tijelo leži tamo? Vjerovali ili ne – već 13 godina!!! Da! Ja još uvijek to ne mogu procesuirati u glavi! - stoji u objavi.

Dino je objasnio kako su te 2011. pokrenuli veliku akciju potrage, pisali članke, hiljade ljudi je tražilo Seada.

. Seyo je bio poznati brejker, iliti breakdance plesač, i ljudi su iz našeg hip hop svijeta pisali o njegovu nestanku, pisali smo članke, hiljade ljudi ga je tražilo posvuda, obavijesti su bile posvuda, postoji čak i stranica na facebooku posvećena potrazi za Seyom… Dakle, ljudi još uvijek traže svog prijatelja, a sjećam se da je to bilo mjesecima nakon nestanka, tražio se bilo kakav trag, a tijelo se nalazi na Šalati negdje. Da ne kažem koliko je njegova porodica patila kroz ovih 13 godina! Probajmo samo zamisliti kako im je. Da bi nakon “samo” 13 godina neko obavio DNK analizu i ustvrdio “ej, pa to je taj čovjek”! Ja to ne mogu procesuirati, evo… Ne kužim - dodao je Dino.