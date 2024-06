Hadrovića džamija u Podgorici pred otvaranjem nakon 270 godina

Gradnja Hadrovića džamije u Podgorici je u završnoj fazi i uskoro će se čuti prvi ezan iz ove historijske građevine, izjavio je Džemo ef. Redžematović, glavni imam za Podgoricu i Nikšić.

On je kazao da službenici Medžlisa ulažu sve napore kako bi muslimani Podgorice ubrzo čuli prvi ezan sa te džamije. Napominje da je čišćenjem terena i iskopavanjem temelja, u naselju Drač u Podgorici 31. januara 2023. godine počela je gradnja na temeljima gdje je sredinom prošlog vijeka porušena džamija istoimenog naziva.

- Za muslimane Podgorice, riječ je o historijskom trenutku jer će nakon više od 270 godina u Podgorici biti izgrađen neki islamski objekat - kazao je Redžemović.

Napominje da je u Nikšiću ostala samo jedna džamija – Ismaila Lekića u Grudskoj mahali u Staroj Varoši. Ostale džamije su, kaže, porušene i do temelja devastirane.

- U nekoliko navrata smo zahtijevali od nadležnih i lokalnih vlasti da nam vrate barem parcele ali do sada nismo naišli na razumijevanje. Što se Podgorice tiče, u njoj postoje tri džamije: Skender Čauševa iz XV vijeka, Osmanagića iz XVIII vijeka i renovirana Hadrovića džamija koja datira iz XVIII vijeka, također. Ove džamije su locirane u Staroj Varoši i na Draču. Druge džamije iz tog perioda su porušene. Najstarija je bila Džamija Sultana Mehmeda Hana II a nalazila se na brdu i tvrđavi Depedogen od koje se kasnije raširio grad Podgorica, i ona je vremenom izgubila svoju funkciju. Postojala je i Dračka džamija kao i Glavatovića koja je bila saborna i reprezentativna džamija sa medresom, postojala je i tekija blizu Skender Čauševe džamije, ali su sve do jedne porušene. Džamije su svjedoci jednog vremena, a nisu i ne smiju biti samo molitveni prostor, jer znate da u islamu džamija ima više funkcija koje nadopunjuju jedna drugu. Ja bih rekao da su džamije naši naučni i društveni instituti u kojima se proučava islam sa svim svojim aspektima. One su stjecište odgoja, znanja i kulture jednog čovjeka - kazao je Redžematović za portal “RadioFatih.me”.

On je kazao da se gradnja Hadrovića džamije bliži se kraju.

- Unutrašnji radovi su 90% završeni dok se spoljašnji radovi, također, privode kraju. Mogu slobodno kazati da je njena izgradnja i ponovno stavljanje u funkciju, naišlo na veliko oduševljenje. Za relativno kratko vrijeme sakupili smo finansijska sredstva za njenu izgradnju i evo već godinu i par mjeseci mi punom parom gradimo džamiju i vraćamo nekadašnji sjaj Draču. To je velika stvar za Islamsku zajednicu, Medžlis Podgorica i Nikšić i mogu slobodno reći da je velika stvar i iskorak za samo crnogorsko društvo u cjelini. Jer nisu se odazivali samo muslimani već i pravoslavci i katolici i dali su svoj doprinos. Nadam se da ćemo moći obnoviti i druge porušene džamije, naročito džamiju Hadži Danušinu u Bijelom Polju, jer u protivnom, onda ispada da samo drugi imaju pravo braniti svoje svetinje, a da mi nemamo ama baš ništa za braniti.

Ako smo društvo jednakih prava i šansi onda je red i po Bogu i po narodu da bijelopoljski muslimani vrate svoj vakuf u centru grada i tako postanu de facto ravnopravni građani. U tom smislu dajem punu podršku tamošnjem glavnom imamu Enisu ef. Burdžoviću i njegovom Medžlisu i stavljamo im se na raspolaganje, ja kao pomoćnik Reisa za vakufe ali i čitav Medžlis. Kao što ste napomenuli, dugo godina se čekalo da se jedna džamija napravi u Podgorici. Ako uzmemo u obzir datum izgradnje posljednje džamije u Staroj Varoši, a to je Osmanagića džamija koja je obnovljena 90-ih godina prošlog vijeka, vidjet ćemo da je ona sagrađena prije gotovo 270 godina, tako da je izgradnja Hadrovića džamije i u tom smislu podvig a mi smo vrli podvižnici koji su prepoznali važnost jednog takvog sakralnog objekta - kazao je.

Plan, je kako je kazao da džamija bude otvorena na ljeto a na otvaranju će kako je naveo biti pozvani najviši državni zvaničnici, donatori kao i gosti i donatori iz Kraljevine Saudijske Arabije.

S obzirom na to da je Podgorica Glavni grad, da je sve veći priliv stanovništva sa sjevera i juga države, kao i dolazak brojnih turista i biznismena iz inostranstva, izgradnja džamije u Podgorici je, kaže, od velikog značaja jer postojeći molitveni kapaciteti ne mogu zadovoljiti potrebe.

- Stoga, apelujem na sve džematlije da dok se ne otvori Hadrovića džamija, klanjaju izvan Podgorice gdje je osiguran parking za automobile. Inače se prave velike gužve i nastaju brojne prepirke u nedostatku mjesta za parkiranje - kazao je Redžematović.