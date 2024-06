"Kandidaturom Đukanovića, Balkan bi trebao imati čovjeka u vrhu NATO-a"

Nakon što je turski portal "Firtina Haber" objavio informaciju da devet članica NATO-a lobira da bivši predsjednik Crne Gore Miloo Đukanović postane zamjenik generalnog sekretara Alijanse, još jedan turski portal "Turkiye'de Enerji" potvrdio je insajderske vijesti o političkoj akciji kandidovanja za visoku poziciju u NATO-u.

- Baš Balkan treba da ima svog čovjeka u vrhu NATO, kao jedno od potencijalnih kriznih područja, koje je kao takvo definisano politikama Alijanse - ocijenio je "Turkiye'de Enerji", posvećujući tekst informacijama iz Ankare.

Veliko iznenađenje

U opširnom tekstu, objavljenom na turskom i engleskom jeziku, ističe se da ono što je bilo iznenađenje u Crnoj Gori i regionu, predstavlja rutinsku političku igru unutar izbora koji se periodično odvijaju.

Uz potvrdu da je Đukanovićeva kandidatura u cirkulaciji među članicama NATO-a, turski portal smatra da bi to bio dobar izbor za Tursku, jer bi na mjestu zamjenika generalnog sekretara NATO imala iskrenog saveznika i prijatelja.

Ističu da se na Balkanu "podiglo mnogo prašine zbog informacije jednog turskog medija da je u igri za visoku funkciju u NATO i jedan doskorašnji lider".

Razumljiva medijska pompa

Napominju da je medijska pompa razumljiva, jer Đukanović već duže od godinu nije predsjednik, a njegova partija već četiri godine nije na vlasti.

- Političar koji je obilježio tri burne decenije crnogorske i balkanske historije izgleda da se vraća na veliku scenu, ali ovog puta u međunarodnom kapacitetu. To je dovoljno da na još uvijek politički vrelom Balkanu podigne strasti - ističe turski portal.

Nenaviknuti na šansu

U analizi dalje iznosi podatak da su balkanske države tek odnedavno u NATO, a da Albanija i Hrvatska ove godine obilježavaju 15 godina članstva, i podsjeća se da je Crna Gora ušla u Alijansu 2017, dok je Sjeverna Makedonija postala članica prije četiri godine.

- Zbog kratkog staža u NATO još uvijek su nenavikle na to da neko iz njihovih redova ima mogućnost da dođe na neku od najviših funkcija u Alijansi. Ali NATO se sve vrijeme mijenja i prilagođava okolnostima u kojima djeluje. Jedna od najvećih promjena desila se nedavno pred našim očima, kada su u članstvo primljene Finska i Švedska, države koje bi vječno ostale vojno neutralne da nije bilo ruske agresije na Ukrajinu - ističu u analizi.

Pažnja NATO-a

Naglašeno je da se promjena ogleda i u većoj pažnju koju NATO poklanja svojim istočnim članicama.



Turski portal ocjenjuje da, uoči izbora novog generalnog sekretara koji treba da bude obavljen do 1. oktobra, unutar Alijanse vlada do sada najveći pritisak da to bude neko od političkih lidera iz istočne Evrope.

- Upravo je ovaj dio NATO geografski najizloženiji riziku od konflikta sa Rusijom, koji je procijenjen kao najveći izazov za NATO. Također, istočni Evropljani pokazali su se kao najsložniji i najaktivniji u solidarnosti sa Kijevom. Ali pritisak ove godine vjerovatno neće donijeti rezultat, s obzirom na to da je skoro siguran izbor za novog generalnog sekretara pao na doskorašnjeg liberalnog premijera Nizozemske Marka Rutea - piše turski portal.

Prednosti inicijative

Potom su analizirali i prednosti inicijative da Milo Đukanović bude zamjenik generalnog sekretara NATO-a.

- Ali da se vratimo Balkanu, Crnoj Gori i Milu Đukanoviću. Ono što je bilo iznenađenje za tamošnju javnost, unutar NATO je rutina koja se ponavlja svake četiri godine. Članice bi bile neozbiljne kada bar nekoliko mjeseci prije izbora ne bi imale pouzdane kandidate za najviše dužnosti. Naši visokopozicionirani izvori koji su uključeni u ove procedure u okviru NATO potvrdili su nam da postoji inicijativa za Đukanovićev izbor za zamjenika generalnog sekretara. Devet država NATO učestvuje u pripremi njegove kandidature, potvrdili su nam funkcioneri iz Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva nacionalne odbrane - ističe turski portal.

Napominju da za sada njihovi diplomatski izvori ne mogu da procijene kolike su šanse crnogorskog lidera. Ovo je uobičajen proces usaglašavanja među članicama NATO, gdje cirkulišu ideje i personalni prijedlozi.