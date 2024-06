Perverznjaci na balkanskim Telegram grupama imaju stravičan plan: Slikaju djevojku na ulici, a onda ih progone

Balkanske Telegram grupe u žiži su javnosti zbog dijeljenja, razmjene i prodaje osvetničke pornografije, potražnje za dječjom pornografijom, ali i činjenice da muškarci fotografišu svoje sestre i majke bez njihovog znanja i te fotografije dijele sa drugima. Ipak, pojavio se još jedan vid dijeljenja sadržaja koji je jednako jeziv.

Veliki broj članova

U grupama čiji je broj članova velik, od 10.000, pa i do 70.000, muškarci su počeli da dijele fotografije i snimke djevojaka i žena sa ulice. Naime, nakon što muškarac snimi djevojku ili ženu na ulici, on potom fotografiju ili snimak pošalje u Telegram grupu, gdje traži dodatne informacije o njoj. To dovodi do toga da žene i na ulici moraju da se osvrću preko ramena, kako bi bile sigurne da ih niko ne fotografiše ili snima.

O tome koliko tako nešto može da bude opasno za ženu ukoliko je neko iz grupa zaista poznaje, izgleda, niko ne razmišlja. Ukoliko je neko u stanju da fotografiše ili snimi nepoznatu ženu na ulici i pritom te fotografije i snimke podijeli sa hiljadama nepoznatih ljudi, postavlja se pitanje šta je sposoban da uradi ukoliko do identiteta djevojke ili žene uspije da dođe.

Dolaze i do vrlo ličnih podataka

Potraga za informacijama ide mnogo dalje o tome da muškarac sazna identitet djevojke. U grupama se raspituju gdje žive, rade, da li su zauzete... Još jedan primjer jeste dijeljenje profila djevojaka i žena na društvenim mrežama, usljed čega na stotine muškaraca počinje da ih uznemirava porukama. Neki bi rekli da je zaključavanje profila na društvenim mrežama, odnosno podešavanje naloga tako da sadržaj mogu da vide samo oni kojima ste to odobrili, predstavlja rješenje.

Međutim, nikada se ne zna da li je neko od vaših pratilaca, neka osoba koju možda i poznajete, u nekoj od spornih grupa. Sigurno je da ni majke i sestre čije su se fotografije našle na grupama, ne bi očekivale da njihova braća i sinovi prodaju ili razmjenjuju njihove fotografije.

Deljenje profila sa društvenih mreža na Telegram grupama kreće se od, naizgled, samo "bezazlenog" dijeljenja profila, do toga da se postavljaju pornografski snimci na kojima se ne vidi lice djevojke i da se uz njih ostavi profil sa Instagrama i TikToka, kao da je djevojka čiji je profil zapravo na snimku.

Postojale i ranije

Do pravde je u ovakvim slučajevima jako teško doći, ne samo u Srbiji, već i u drugim zemljama regiona. I dok djevojke razmišljaju o tome da li njihova fotografija ili snimak koji je intiman zabilježen dok su se vraćale s posla ili išle na kafu sa prijateljicom, završio na nekoj od grupa i proširio se po cijelom regionu, istovremeno nemaju dovoljno hrabrosti da prijave jer ne znaju šta ih poslije tih prijava čeka.

Slične Telegram grupe i ranije su postojale. Primjera radi, prošle godine obrisano je 12 takvih grupa sa fotografijama žena i maloljetnočkom pornografijom, ali to ne smanjuje njihov broj jer se konstantno pojavljuju nove.