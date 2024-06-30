Ovo je stan jednog od ekstremista u Novom Pazaru: Zastava Islamske države na zidu, oružje na sve strane, on nestao

U stanu jednog ekstremiste u Novom Pazaru nađeni su noževi, zastava Islamske države, a snimak koji ovo potvrđuje pokazao je Ivica Dačić.

- Prilikom pretresa, na lokacijama su pronađeni zapisi, u kući jednog od lica koje je bilo predmet pretresa, nađen je video zapis gdje se sa nožem u ruci zaklinje na vjernost Islamskoj državi. Tužilaštvo je reklo da tu nema elemenata krivičnog djela, mi mislimo da ima, jer pripadnost Islamskoj državi mora da bude krivično djelo - rekao je Dačić.

On je rekao da je jedno teroristčki akt, a drugo šta jeste ili nije krivično djelo.

- Pogledajte, ovaj čovjek nije priveden, nije pronađen, ali ovo je njegova kuća. Ovo su noževi, u početku vidite zastavu Islamske države. Sad neko neka procjeni da li je to krivično djelo ili nije. Ovo nije sad samo traganje samo za onima koji suučestvovali u ovom terorističkom aktu, nego i sagledavanje stanja kod ekstremista koji se nalaze pod nadzorom, u smislu eventualno nekih novih terorističkih napada - rekao je Dačić pokazujući snimak.