Otac teroriste iz Mladenovca: "Neka ga vehabije sahrane, neće na pravoslavno groblje"

Miloš Žujović (25), koji je u terorističkom napadu ispred izraelske ambasade u Beogradu teško samostrelom ranio žandarma Miloša Jevremovića (34), prema riječima njegovog oca prije četiri ili pet godine je promijenio vjeru, a da su ga vrbovali ljudi iz Crne Gore.

Našli da ga ožene

- To je sekta (vehabije). Upoznali su se preko nekog iz Crne Gore. Oženili su ga. Taj Selin K. je bio sa drugaricom moje snahe u vezi šest-sedam godina i njoj je natakario hidžab na glavu. I ovoj njegovoj, od Miloša. Našli da ga ožene, tako da nema kud. Inače je bio divno dijete. Poslije je prešao u Novi Pazar, tamo ima dva drugara. Taj ga je u džamiji upoznao sa Igorom Despotovićem - kroz plač govori Zoran za Informer.

Priča i da je Miloš kao dijete išao u pravoslavnu crkvu.

- Čitao je molitve, dok ga nisu zašašavili. Turci su ga vrbovali. Toliko sam se plašio da ga ne pošalju negdje, jer više nije razmišljao svojom glavom. Svima oni oduzimaju pamet. Pokušali smo da ga odvratimo, ali je govorio da smo mi nevjernici. Govorio sam mu da je on nevjernik, da je on napustio vjeru - kaže otac ubijenog ekstremiste iz okoline Mladenovca.

Potom je otkrio kako se sin vjenčao sa Albankom iz Plava i kako je izgledao susret sa snahom kojoj su se vidijele samo oči.

- Oni su bili u Plavu, u nekoj džamiji, gdje su se vjenčali. Ona je uzela ime Iman, a on je Salhudin, ja sam mislio Sabahudin. Nemam pojma, ništa ne znam... Sada će unuče 4. jula da napuni godinu. Miloš je u Novom Pazaru platio porođaj 50.000 dinara. Kada su došli ovdje prvi put, ona se već porodila. Kada sam je vidio, ja sam se zaljuljao! Rekao sam da se ne dolazi sa onim na glavi. Nisam ni vidio dijete da on drži dijete. Onda je ona došla i poljubila mene. Trebala je biti ovde mjesec i po, ali je trudna, treći ili četvrti mjesec, pa je otišla kod doktora u Crnu Goru - priča Zoran.

Šta će ovdje

On otkriva da je žena vodila i po zoološkim vrtovima, kao i da je htio da ide u sinagogu.

- Dobro da je žandarm van živote opasnosti, sekiram se za njega - rekao je otac.

U nedoumici je gdje će mu sin biti sahranjen.

- Njegove vehabije sad nek ga sahrane, ovi što su ga poslali! Šta će, neće na pravoslavno groblje? Jesi napustio? Šta će ovdje? Ne znam, nisam normalan. Ne znam šta ću - dodaje na kraju otac ekstremiste.