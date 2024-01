Jasmina Turajlić, supruga rahmetli Hakije Turajlića: Voljela bih da saznam ko ga je ubio prije nego odem

On je to zaslužio. Neće biti lakše, ali porodica će biti sretnija kada barem bude znala ko je ubio Hakiju Turajlića. Neće biti kuloarskih priča. Voljela bih da to saznam, meni je 75 godina, prije nego što odem, da to ne ostavim djeci - rekla je kroz suze Jasmina Turajlić.