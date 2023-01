Tri vježbe za bebinu motoriku

Nakon rođenja, beba nesvjesno koristi svoje ručice i nogice kao motoričke vještine kada ugleda svoje roditelje ili stavlja ručice na lice ako mu smeta jako svjetlo.

U prvim mjesecima počinju ručicama dohvaćati određene predmete ispred sebe kako bi se podignuli, zatim uče da sjede i da puzaju.

U tom periodu svakako možete pomoći bebi da ojača svoje motoričke vještine, da fino drži glavu i tijelo i da ima bolju koordinaciju pokreta.

Blaga masaža

Stavite bebu da leži na stomačiću na krevet. Nanesite na dlanove baby ulje i protrljajte dlanove kako biste ga ugrijali. Započnite masažu bebe od vrata do ramena, od vrata prema guzi te od ramena do šaka i od nogu do stopala.

Bebu okrenite prema sebi, masirajte je od vrata prema ramenima, od vrata do stomačića i njene nogice i rukice.

Hvatanje zvečke

Bebu stavite na stomak na podu i uzmite šarenu zvečku. Počnite zvekcati i kada beba to primjeti, pomjerajte zvečku gore-dole.

Na taj način jačate mišiće vrata, leđa i ruku bebice i koordinaciju pokreta i zvuka.

Vozimo biciklo

Položite bebicu na leđa na podu. Ispružite jednu rukicu i lagano je savijte u laktu prema ramenima. Isto ponovite sa drugom rukom, 5-6 puta.

Zatim lagano podižite i spuštajte bebine rukice. Ispružite bebine noge pa ih savijte u koljenima. Pokušajte raditi lagane pokrete vožnje bicikla.