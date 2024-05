Oralno zdravlje kod trudnica: Gingivitis može dovesti do paradentoze

Tokom trudnoće se zaista dešavaju brojne promjene u tijelu pod utjecajem hormona, ne samo fizičke nego i psihičke naravi.

Upale desni

Kako HGC (humani korlonski gonadotropin) stimulira jajnike da proizvode veće razine progesterona i estrogena upravo su oni odgovorni za većinu promjena koje tijelo trudnice proživljava. Od promjena raspoloženja, umora, okusa i mirisa do promjena u usnoj šupljini.

Zubno meso je zbog hormona i pojačane cirkulacije osjetljivo što uvelike pogoduje upali desnih što zatim dovodi do gingivitisa.

Čest problem

U krajnjoj fazi gingivitisa dolazi do bolesti paradentoze. Paradentoza je oboljenje kosti i tkiva usne šupljine koje dovodi do oštećenja desni i u krajnjem slučaju do ispadanja zubi.

Bitno je naglasiti da do samog gingivitisa ne dolazi zbog hormona, već zbog bakterija koje se nalaze u plaku koji se taloži na zubima, a hormoni samo pogoduju upali jer čine zubno meso osjetljivim i podložnim upalama.

Neka istraživanja pokazuju da 60-70% posto žena ima problema sa zubnim mesom u trudnoći.

Same upale se manifestiraju kao nabujalo zubno meso s mnogo džepova koji nerijetko krvare, bolno je i uzrokuje neugodan zadah.

Upravo takvo stanje vam znatno otežava održavanje oralne higijene u periodu kada vam je ista najpotrebnija u pojačanom obliku.

Oralna higijena

Iznimno je važno, posebno u trudnoći pridati veliku pažnju higijeni vaše usne šupljine

Usna šupljina je početak našeg probavnog trakta i brojne bakterije koje se nakupljaju u paradontnim džepovima ulaze u naš organizam i krvotok, te zasigurno ne čine dobro stanju u kojem se nalazimo, tj. trudnoći.

Svaki pojedinac mora biti svjestan da zdravlje usne šupljine prvenstveno ovisi o nama samima i o našim higijenskim i prehrambenim navikama.

Kako biste održali pravilnu higijenu usta posjeti stomatologu za vrijeme trudnoće, pogotovo ako imate problema s desnima, uistinu su potrebni.

Prepustite svom stomatologu da vam pomogne u održavanju oralnog zdravlja kako biste zdravo kročili u nove životne pobjede.