U Njemačkoj od danas važe nova pravila: Evo šta to znači za radnike iz BiH

U Njemačkoj je stupilo novo pravilo na snagu u vezi s vizama za kvalifikovane radnike izvan zemalja EU.

Ono omogućava lakši ulazak u tu zemlju i traženje posla do godinu dana, uz uslov da su ispunjeni određeni kriteriji.

Jedan elemnt koji će stupiti na snagu od danas u Njemačkoj je proširenje regulative za državljane zemalja zapadnog Balkana, saopćilo je njemačko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Prema ovom pravilu, radnici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova mogu znatno lakše da odu na neodređeno vrijeme u Njemačku, i to do 50.000 njih godišnje, što je duplo više nego do sada, navedeno je na sajtu Ministarstva.



"Karta šanse" za traženje posla, kako se navodi za nova pravila, važe za one s najmanje dvije godine stručne obuke ili univerzitetskom diplomom priznatom u zemlji u kojoj je kvalifikacija stečena.

Također, potrebno je poznavanje njemačkog ili engleskog jezika.

Podnosilac zahtjeva, nakon što mu se karta odobri, može u Njemačku ući i tražiti posao do godinu dana, što znači da više ne mora podnositi ugovor s njemačkom kompanijom prije nego što mu bude dozvoljen ulazak da radi.

Kako je navedeno, pravila su uvedena s ciljem da se smanji birokratija i skrate procedure.