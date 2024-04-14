SNSD nakon 20 godina ima novog kandidata za gradonačelnika Dervente

Kandidat Gradskog odbora SNSD-a za gradonačelnika Dervente je Igor Žunić, jednoglasno je odlučeno danas na sjednici Gradskog odbora stranke.

Žunić je u obraćanju na sjednici poručio da zna da ga čeka težak posao i da neće biti lako jer su teška politička vremena, ali da vjeruje u zajedništvo SNSD-a, prenosi Srna.

- SNSD je u Derventi ekipa ljudi koja postoji 20 godina. Pravimo čvrst lanac, držimo se zajedno, trajemo bez turbulencija i organizacija smo koja doživljava transformacije i procese - istakao je Žunić, koji je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Derventa i šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.