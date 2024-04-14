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NOVI ČOVJEK

SNSD nakon 20 godina ima novog kandidata za gradonačelnika Dervente

Žunić je u obraćanju na sjednici poručio da zna da ga čeka težak posao

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D. H.

14.4.2024

Kandidat Gradskog odbora SNSD-a za gradonačelnika Dervente je Igor Žunić, jednoglasno je odlučeno danas na sjednici Gradskog odbora stranke.

Žunić je u obraćanju na sjednici poručio da zna da ga čeka težak posao i da neće biti lako jer su teška politička vremena, ali da vjeruje u zajedništvo SNSD-a, prenosi Srna.

- SNSD je u Derventi ekipa ljudi koja postoji 20 godina. Pravimo čvrst lanac, držimo se zajedno, trajemo bez turbulencija i organizacija smo koja doživljava transformacije i procese - istakao je Žunić, koji je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Derventa i šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Igor Žunić. SNSD

Žunić je izrazio zahvalnost ljudima koji su sve to počeli i posebnu zahvalnost iskazao Miloradu Simiću koji ga je usmjeravao i prenio na njega ogromno iskustvo.

Počasni predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Derventa čestitao je Žuniću, za koga je istakao da je idealan kandidat za pobjedu na predstojećim izborima.

- Iznjedrili smo značajan kadar u Republici Srpskoj znače. Vjerujem da bi mnoge sredine voljele imati ovakvog kandidata, rekao je Simić, koji je i gradonačelnik Dervente.

# SNSD
# DERVENTA
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