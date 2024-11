Dodik pun optimizma: Radujem se razgovoru Putina i Trampa

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je veoma dobro da dođe do razgovora novoizabranog predsjednika SAD Donalda Trampa i predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina, jer je moguće da u toj komunikacije dođe do stabilizacije odnosa i mira na globalnom nivou.

Uspostavljanje saradnje

Na pitanje Srne da li dolazak Trampa na čelo SAD i čestitka koju mu je uputio predsjednik Putin obećavaju uspostavljanje saradnje te dvije velike sile, Dodik je odgovorio da je tu riječ o političkim pitanjima na globalnoj sceni, te da može iznijeti samo svoje mišljenje na osnovu stvari koje zna i naglasio da vjeruje u politiku predsjednika Vladimira Putina.

Dodik je ocijenio da je veoma dobro što će doći do komunikacije dvojice predsjednika i dodao da vjeruje u pragmatičnost predsjednika Trampa.

"Naravno, neće on biti odjednom oslobođen svih američkih geostrateških, geopolitičkih i drugih vojnih interese same Amerike, ali svakako treba reći da je ozbiljan i veoma moćan potez činjenica da on želi da razgovara, vjerovatno kasnije i da pregovara sa samim Putinom o ukupnim odnosima između Amerike i Rusije.

To će biti i znak relaksacije tih odnosa koji će, vjerovatno, ići slijedom skidanja mnogih sankcija koje su uvedene Rusiji i vraćanje Rusije na međunarodnu scenu. Kao što vidite, prvi koji je već podlegao tome je (njemački kancelar Olaf) Šolc, koji je izgubio vladu, a bio je zagovornik te zapadne propale politike sankcionisanja i izolacije", naglasio je predsjednik Dodik.

Napad na Ukrajinu po Dodiku je opravdan

On je naveo da je Rusija sasvim opravdano ušla u vojnu operaciju u Ukrajini, te da je svima poznato da je Rusija bila prevarena od Zapada, Angele Merkel i drugih koji su potpisali Minski sporazum, a kasnije priznali da su to učinili samo zato da bi naoružali Ukrajinu.

"Uprkos svemu, predsjednik Putin je ostao snažan lider svoje zemlje i pokazalo se da je sve vrijeme bio veoma u pravu. Ono što je novo jeste da je Tramp iskazao spremnost da kontaktira sa Putinom i to daje šansu za jednu sasvim novu priču i novi razvoj događaja, za razliku od dosadašnjih zapadnih lidera koji su smatrali da je mjera odnosa sa Putinom da ga izoluju, ne komuniciraju s njim i da pokušaju oružjem da ga pobijede, što svakako nije bilo moguće", istakao je predsjednik Dodik.

U svakom slučaju, kaže on, sankcije koje su uveli Putinu i Rusiji nisu imale nikakve efekte, kao što nije bilo efekta ni od naoružavanja Ukrajine, finansiranja i svega ostalog, jer Ukrajina nije pobijedila.

Podsjetivši da je nedavno bio u Rusiji, predsjednik Srpske je rekao da je, i pored svih aktivnosti zapada i pojedinih lidera evropskih zemalja na urušavanjau Rusije, mogao da vidi samo snagu ruske ekonomije.

"Vladimir Putin je ruski patriota, čovjek mira, bez obzira što mu je sada zemlja i vojska u ratu. To je čovjek koji apsolutno razumije šta je geopolitika i šta je geostrateški položaj Rusije i da će on u budućnosti, kao i do sada, imati jasan stav o Rusiji i njenom položaju", naglasio je Dodik.

On je rekao da vjeruje da su opravdane aktivnosti Rusije u pogledu svega onoga što je do sada učinila, a to najbolje pokazuje da je došlo do kraha zapadnih pristupa koji idu zatim da izoluju Rusiju i predsjednika Putina.

"Evo i Tramp je već najavio da će razgovarati sa samim Vladimirom Vladimirovičem Putinom. I sada se postavlja i pitanje mene ovdje. Svi oni koji su me napadali i tražili čak da budem rigorozno kažnjen zbog odnosa sa predsjednikom Putinom sada moraju da kažu da su poraženi i da u toj politici izolacije uopšte nisu uspjeli", naglasio je Dodik.

Nisu spremni da žrtvuju interese

On je rekao da se raduje vremenu u kome će Putin i Trump moći da razgovaraju, ali i da je isto tako uvjeren da ni Putin, a ni Tramp nisu spremni da žrtuju svoje strateške interese, kao ni interese svojih nacija i svojih država.

"Tu prije svega mislim na Rusiju. Rusi nemaju nijedan razlog da vjeruju zapadu, bez obzira ko im donosi poruku, posebno imajući u vidu Minski sporazum i prevaru koju je tada Zapad napravio. Opravdano se može postaviti pitanje da li je moguće da recimo sada ponude nešto tipa zamrznutog konflikta ili slično kojim bi samo kupili vrijeme za neku novu etapu u vezi sa Ukrajinom. Vjerujem da niko normalno ne može očekivati da će Rusi nasjesti na tako nešto i da će se to u suštini odvijati na taj način", ukazao je Dodik.