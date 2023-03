Osmanović: Ostalo nam je još deset pripadnika boračke populacije kojima nije riješeno stambeno pitanje

Kvadrature stanova

Dodao je da će njihova stambena pitanja biti riješena čim se završi procedura javne nabavke.

Ministar Osmanović je također potpisao i odluku o izgradnji spomenutih stanova sa Fondom Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih borca i prognanih osoba.

- Ostalo nam je još deset pripadnika boračke populacije kojima nije riješeno stambeno pitanje. Mi bismo to riješili prije, ali smo morali uskladiti tražene kvadrature stanova. Zbog toga planiramo provesti proceduru javnih nabavki za posljednjih deset stanova. Očekujemo da će i to biti riješeno do kraja ove godine, čime ćemo svi pripadnici boračke populacije sa liste čekanja od 2010. godine konačno riješiti stambeno pitanje - kazao je ministar Osmanović.