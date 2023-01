ViK najavio nove popravke: Brojne sarajevske ulice danas ostaju bez vode

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama u ulicama: Sulejmana Pačariza Hodže, Blagovac I i II, Pandurica, Bunica, Aleja Bosne Srebrene, Dr. Fetaha Bećirbegovića, Vrbovska, Gradačačka, Hasana Bibera, Ramiza Salčina, Krivoglavci, Partizanskog odreda Zvijezda, Donji Hotonj, Doglodske barice, Mjedenica.

Vode neće imati ni ulice Porodice Foht, Safvet-bega Bašagića, Ruđera Boškovića, Fadila Hadžića, Oteška i Zije Krajine.

Zbog redovnog godišnjeg održavanja i kontrole trafo-stanice na pumpnoj stanici "Hrasno" danas će u periodu od 09 do 13 sati doći do poremećaja u vodosnabdijevanju (voda će se isporučivati pod smanjenim pritiskom) dijelova grada od Marijin Dvora do Baščaršije, ulice: Hamdije Kreševljakovića, Skenderija, Terezija, Stolačka, Fehima-efendije Čurčića, Čobanija, Alifakovac, Bistrik, Franjevačka, Obala Isa-bega Isakovića, Obala Maka Dizdara, Tekija, Podgaj, Obala Kulina Bana, Branilaca Sarajeva, Zelenih beretki, Maršala Tita, Ćemaluša, Ferhadija, Bravadžiluk, Čurčiluk veliki, Čurčiluk mali, Sarači, uža jezgra Baščaršije, Hamze Hume, Reisa Džemaludina Čauševića, Mis Irbina, Mula Mustafe Bašeskije, Musala, Kulovića, At mejdan, Bentbaša, Firduz Begova, Soukbunar, Urijan Dedina, Cicin Han, Porodice Foht, Mrakuša, Debelo brdo, Pećina, Nurudina Gackića, Put Mladih Muslimana, Dr. Jusufa Tanovića, Žagrići, Goloderica, (Švrakino selo)-Hamdije Pozderca, Kenana Demirovića, Prnjavorska, Avde Hodžića, Bosanskih kraljeva, Kodžina, Vejsila Čurčića.

Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, kažu iz ViK-a.

Za sve informacije možete se obratiti Dispečerskom centru na brojeve telefona 033 210 707 i 033 220 435.

Cijenjene korisnike molimo za razumijevanje, saopćeno je.