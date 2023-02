Kapo poručila SBiH-ovcima u KS: Dok su ljudi umirali na sumnjivim respiratorima vi ste bili u SDA

Zastupnici Stranke za BiH posljednjih dana aktivirali su se i počeli kritizirati stanje u zdravstvu u KS, a posebno u Domovima zdravlja na šta je reagirala SDP-ova Belma Kapo, koja i radi u jednom Domu zdravlja, a i vijećnica je u Centru.

- Da podsjetim pojedince iz Stranke za BiH. 90 posto vas je bilo dio "sistema" SDA do prije par mjeseci. 25 godina ste zajedno sa svojom strankom baš vi gradili možda bolje reći rušili sve što je dobro. Mene bi bilo stid slovo nspisati a ne dijeliti lekcije o ‘nepostojanju’ sistema u zdravstvu - napisala je ona.

Ona ih je upitala gdje su bili kada su ljudi umirali na malina-respiratorima.

- Gdje ste bili kad su ljudi umirali priključeni na mašine upitnog kvaliteta i namjene. Znate li? Sjećate li se? Bili ste u SDA. Slova niste smjeli napisati. A joj niste smjeli progovoriti. Gdje ste bili kada je DZ urušavao deceniju. U SDA ste bili. Možda imate "pik" na neku poziciju pa pišete. Ne dozvoljavam apsolutno nikome da "pljuje" po kolegama u DZ - poručila je Kapo.

Dalje je navela kako je kompletan teret zdravstvene usluve na primarnoj zaštiti.

- Nije vas sramota. Najveći teret kompletne zdravstvene usluge podnese primarna zdravstvena zaštitia. Rade svoj posao bez riječi. Tačno je da su plaćeni za to. Ali rade i šute dok se drugi busaju u prsa. Do sada sam šutila i gledala kako blatite iz dana u dan ciljano DZ. Budite sigurni da ću vam na svaku laž odgovoriti. Uopšte me ne zanima ko je koalicioni partner a ko nije kada je istina u pitanju. Lijepo je mahati sa tribina - zaključila je.