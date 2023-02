Škrijelj: Pokušavaju me prepasti i zataškati Sebijino lažiranje ispita

Za nekoliko dana istječe rok koji je Senat Univerziteta u Sarajevu zadao Sebiji Izetbegović, a tiče se njenog očitovanja o spornom školovanju.

I dok se čeka konačni epilog istrage koju je pokrenuo Senat, počele su zanimljivo vremenski tempirane špekulacije o akademskom putu rektora UNSA Rifata Škrijelja, koji je i pokrenuo pitanje diplome Sebije Izetbegović.

Naime, pojedini mediji objavili su informaciju da je upitno akademskog napredovanje Škrijelja u zvanje vanrednog profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu. No, Rifat Škrijelj za Raport kaže kako su ovi navodi suludi te kako je jasno iz čije kuhinje dolaze ove informacije.

Lažni navodi

- Vidio sam da su pojedini mediji prenijeli lažne navode iz 2006. godine. Tada mi je jedna politička linija, na čelu sa SDA kadrovima, pokušala nanijeti štetu od 2002. do 2006. godine. Pokušali su osporavati moje napredovanje u vanrednog profesora. Pokušali su me te 2005. godine zaustaviti da budem dekan PMF-a. I nakon što sam na tom Vijeću bio izabran većinom glasova članova, SDA je u to vrijeme preko Upravnog odbora postavila drugog kandidata sa 14 glasova manje.

Pokušalo se učiniti sve kako bi se dobio bilo kakav papir kojim bi se u Sarajevu pokušala baciti mrlja na moju ličnost. Naravno, to je bio bezuspješan pokušaj. Ja sam 2002. godine izabran u zvanje vanrednog profesora na temelju tada važećeg zakona, na osnovu mojih stručnih radova objavljenih u naučnim časopisima, kako je i pisalo u zakonu. Imao sam sve što je bilo potrebno. Komisija je potpisala pozitivan izvještaj. Izvještaj prošao na Vijeću i na Senatu. I ja sam izabran - kazao je Škrijelj.

Međutim, kako kaže, ove napade doživljava kao “orkestrirani napad SDA aktivistkinje Sebije Izetbegović” koja, kako on kaže, nije položila ispite na dodiplomskom studiju.

- I pokušava se svetiti rektoru Univerziteta. Drugim riječima, proizvesti novu aferu kako bi afera vezana za njeno lažiranje bila zataškana. Oštrica je usmjerena prema rektoru. Jer kada bi rektora uspjeli da slome, onda ne bi imao ko da to vodi. To je njihova procjena jer oni misle da je to samo vezano za rektora. I to je zabluda jedne političke opcije. Nastavit ću tamo gdje smo stali. Mi ćemo završiti provjeru postdiplomskog studija Sebije Izetbegović. Neće me zastrašiti - kazao je Škrijelj.

Ovo se kuha iz kuhinje SDA

Škrijelj tvrdi da se ovakve metode primjenjuju i prema nekim drugim članicama i članovima Senata. Na naše pitanje na koga konkretno misli, rektor nam je kazao:

- Prema mojim saznanjima, pokušavaju se povući određeni revanšistički potezi prema dekanu Stomatološkog fakulteta Muhamedu Ajanoviću, koji je predsjednik Komisije. I prema dekanesi Fakulteta zdravstvenih studija, Arziji Pašalić. Dakle, ta dva fakulteta su u prekrajanju budžeta utjecajem nekih službenika u određenim službama zakinuti kroz nacrt budžeta i to tako da ne dobiju novacn iz budžeta.

Za neke su organizacione jedinice predvidjeli više novca, kao što je Medicinski fakultet, Elektrotehnički fakultet. Zapravo, za one dekane koji su miljenici vladajuće garniture. Ima i čestitih ljudi kojima su opravdano povećani budžeti. Ali su ovo dvoje ljudi meni dokaz da se u pojedinim službama pokušalo osvetiti fakultetima koji čvrsto stoje na stajalištu pozitivnih promjena na Univerzitetu - kazao je Škrijelj.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) navodi kako su “utvrđena nezakonita akademska napredovanja najmanje 12 nastavnika i saradnika sa fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu u periodu od 2018. do 2022. godine”. Pitali smo rektora o čemu se radi.

- To je nepoznavanje procedura od strane novinara CIN-a. Oni su to proslijedili preko nekog Josipa Šimića Federalnom tužilaštvu. Federalno tužilaštvo je, inače, do sada po službenoj dužnosti trebalo da obuhvati Sebiju i njeno napredovanje, kada je u pitanju postdiplomski studij i kada je riječ o njenoj specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva. Dakle, Federalno tužilaštvo, državno i kantonalno treba da po službenoj dužnosti pokrenu provjeru svih navoda po pitanju postdiplomskog studija Sebije Izetbegović - pojasnio je Škrijelj.

Žele da zadeveraju Rifata Škrijelja

Dodao je kako još ne diraju akademsko napredovanje Sebije Izetbegović.

- Još nismo počeli da se bavimo njenim akademskim napredovanjem. Tu je ona u startu bila nezakonito izabrana za asistenta, jer je njen prosjek bio ispod 8, ona je imala 7,38. U to vrijeme se nije mogao birati neko za asistenta ko nije imao prosjek iznad 8. Pitanje je da li je ona mogla upisati i postdiplomski studij na Medicini sa prosjekom ispod 8. Kada je u pitanju švercanje ispita, o čemu ima dovoljno dokaza, niti jedno tužilaštvo po službenoj dužnosti ne reagira. Neki će kazati da nisu nadležni, a drugi da nisu doznali. Zapravo, istina je u tome da Sebija Izetbegović nije položila ispite na postdiplomskom studiju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji su u to vrijeme važili u Hrvatskoj i BiH - kazao je rektor za Raport.

Dodao je da se radi o hajci na njega, jer provjeravaju ispite Sebije Izetbegović.

- Oni su izrovili sada iz arhiva, i naravno uz sufliranje pojedinaca koji su im bili na dispoziciji, i to sve u pokušaju da zadeveraju Rifata Škrijelja, kao rektora. Nemam ja tu vrstu problema. Sve što je vezano za moje školovanje evidentirano je u zvaničnim evidencijama, ima u dokumentima na PMF-u. Sve što je vezano za moje napredovanje sadržano je u izvještaju Komisije uz validnu dokumentaciju, odobreno od strane organa koji su zovu PMF, Senat Univerziteta i nemam tu vrstu glavobolje. Izbore za napredovanje ovih 12 nastavnika je vodilo Vijeće organizacionih jedinica, a Senat glasanjem vršio izbore. Ne vrši rektor izbore. Taj pokušaj da me opterete neće uspjeti, ako ima imalo vladavine prave u ovoj državi bit će raščišćeno. Mogu provjeriti kako se Rifat Škrijelj školovao. Moja biografija sa bibliografijom je dostupna svima. U sva zvanja sam izabran regularno - zaključio je Škrijelj za Raport.