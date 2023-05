Novi kriteriji upisa u srednje škole: Bodovi za uspjeh na sportskim takmičenja samo u jednom slučaju

Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva za odgoj i obrazovanje, donijela je Odluku o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola. Brojni roditelji su razočarani izmjenama postojećih kriterija, konkretno bodovanja sportskih takmičenja.

Isključivo sportske gimnazije

Najveća izmjena odnosi se na dodatne bodove osvojene na takmičenjima. Do ove godine uspjesi na sportskim takmičenjima su se bodovali za sve srednje škole na području Kantona Sarajevo, no od ove godine to pravo će moći ostvariti isključivo učenici koji upisuju gimnaziju sportskog izbornog područja.

Kao i do sada bodovat će se samo takmičenja međunarodnog, državnog, entitetskog te kantonalnog nivoa.

Osim toga, smanjen je broj dodatnih bodova za one učenike koji su paralelno pohađali i osnovnu muzičku/baletsku školu. Sada će oni koji su ove škole završili umjesto 2 dobijati 1 bod, a oni koji su završili s odličnim uspjehom umjesto 4 dobit će 2 boda.

Nezadovoljstvo roditelja

Brojni roditelji izazvali su nezadovoljstvo ovakvom odlukom, pitajući se kakvu poruku šalje ministarstvo ovakvim potezom, odnosno da li žele reći da djeca bave sportom isključivo rekreativno jer njihove rezultate ne žele cijeniti.

Takmičenja iz nastavnih predmeta; Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost, Prvi strani jezik, Drugi strani jezik, Matematika, Fizika, Informatika, Tehnička kultura i Geografija/Zemljopis će se i dalje bodovati pri u upisu u sve srednje škole.

Uspjesi s individualnih i kamernih takmičenja iz klasiĉne muzike/klasičnog baleta, boduju se samo za upis u Srednju muzičku školu.

Nastava za učenike 9. razreda osnovne škole u Kantonu Sarajevo završava 6. juna, a polaganje eksterne mature će se obaviti 14. i 15. juna.

Prvi konkursni rok za upis u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo će trajati od 20. juna do 26. juna, a drugi od 39. juna do 4. jula 2023. godine.