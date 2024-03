Bivša DF-ova zastupnica Bibija Kerla traži savjet: Koliko morske soli trebam staviti u bazen da se voda osjeti na sol

Bivša zastupnica DF-a u Skupštini Kantona Sarajevo Bibija Kerla, tražila je savjet majstora na grupi "Majstori Sarajevo" koliko joj je potrebno morske soli za bazen da bi joj se voda osjetila na so.

Njena objava je glasila:

- Jedno veoma ozbiljno pitanje za one koji se razumiju u bazene. Imam bazen dimenzija 8x4x1,60. Znači, otprilike 50 m3. E sad me interesuje koliko mi treba kilograma morske soli da bi se voda bar malo osjećala na tu so? Hvala unaprijed".

Nadamo se da je nekadašnja olimpijska reprezentativka u brzom klizanju dobila adekvatan odgovor i da će nakon što naspe dosta soli voda u bazenu se zaista "barem malo osjetiti na morsku sol".