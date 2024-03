Zahiragić pozvao Vretu i Okerića: Izađite ispred da se obračunamo muški, a ne 10 vas na mene, nokautirat ću vas

Nakon što je na sjednici Skupštine KS došlo do fizičkog obračuna između zastupnika Harisa Zahiragića (SDA) i Elvisa Vrete (NiP), nastavljena je sjednica Skupštine KS.



Predsjedavajući Elvedin Okerić je kazao kako su imali neželjene elemente fizičkog ometanja rada skupštine od kolege Zahiragića koji je to činio i tokom prethodnih sjednica, nastavljamo s radom.

- Zamolio bih zastupnike i zastupnice da nastavimo s dnevnim redom. Imat ćemo ovdje materijal, neka uzme svako, pa neka se javnost upozna koja od uprava iz koje godine je uklanjala logo ljiljana s Fonda memorijala i mijenjala te nazive. Izbjegavali smo da ulazimo u to, mjesec je ramazan, ramazan milosti, ramazan solidarnosti, mjesec u kojem bismo trebali da pokažemo dodatno strpljenje, međutim, nažalost, imali smo priliku da vidimo kako nekome ni to nije dovoljno - napomenuo je Okerić.

Na to mu se javio Zahiragić radi ispravke krivog navoda:

- Ispravka tih uvodnih riječi, šta god da je to bilo, na koje po poslovniku nemate pravo. Na vrlo ružan način ste gospodinu Kapidžiću oduzeli riječ i pokušali staviti vrlo teške kvalifikacije na njegov račun, čovjeku koji je bio predsjednik boračke komisije, diverzant, dobar borac. A to fizičko nasilje koje se jeste desilo jer je gospodin Vreto mene uhvatio za gušu i udario, nakon što sam Vam ja pokušao reći šta mislim o Vama u lice. To se desilo na pauzi i to nije razlog prekidanja sjednice, To je možda razlog što je sjednica sat i po kasnila, ali to je posebna tema i to ćemo rješavati na drugim mjestima. Skupština KS nije mjesto za to. A i Vi i gospodin Vreto, ako mislite da ste snažni, crni pojas u tekvandou, ja vas pozivam da se sami, ispred Kantona Sarajevo, obračunamo muški, a ne kukavički kada vas deset napadne mene ovdje - poručio je Zahiragić.

Na to se za riječ javio zastupnik Vreto koji je rekao da je Zahiragić iznio niz laži i da, iako je on reagirao neprimjereno na kraju, s ljudima poput njega se ne može drugačije.



Zahiragić se javio na riječ i replicirao.



- Stavili ste mi ruku na vrat, ja sam Vas nekoliko puta upozorio. Trebao sam vas nokautirati. Evo sad Vam kažem, sljedeći put kad mi stavite ruku na vrat, nokautirat ću Vas - poručio je Zahiragić.