Evo kako je Sebija reagirala na fizički obračun Zahiragića i Vrete

Vrlo burno bilo je ovog jutra na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, na kojoj su i fizički sukob ušli Haris Zahiragić (SDA) i Elvis Vreto (NiP).

Nakon rasprave između zastupnika Faruka Kapidžića (SDA) i predsjedavajućeg Elvedina Okerića (NiP), Zahiragić je krenuo prema Okeriću i uputio mu nekoliko prijetnji. Potom je do njega došao Vreto u pokušaju da ga smiri, no Zahiragić to nije dobro primio te ga je vrlo agresivno odgurnuo.

Vreto mu nije ostao dužan pa mu je uzvratio istom mjerom, a onda su se u sukob uključili brojni drugi zastupnici u pokušaju da ih razdvoje.

Cijelim razvojem Sebija Izetbegović bila je očito veoma iznenađena, koja je u nevjerici, širom otvorenih usta, pratila sukob dvojice zastupnika.

Okerić je potom objavio pauzu, a Zahiragić je nastavio sa žestokim verbalnim uvredama i prozivkama na račun Okerića.

- Sram te bilo, šonjo jedan – dobacivao je Zahiragić.