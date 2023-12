Zahiragić branio Sebiju Izetbegović: Mislim da je u sebi sublimirala Čak Norisa i Nikolasa Kejdža

Haris Zahiragić, delegat SDA u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, kazao je u Danu uživo na N1 kako "zamjera" predsjedniku stranke Bakiru Izetbegoviću da je "previše predemokratičan". Također, komentarisao je i optužbe da je njegova žena Sebija Izetbegović, inače bivša direktorica KCUS-a, napala zaštitara u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Kazali ste šta zamjerate Adilu Osmanoviću. Zamjerate li išta Bakiru Izetbegoviću?

Zamjeram mu što je previše predemokratičan. Dozvolio je da neki ljudi mnogo govore bez sankcija.

Kako komentarišete navode da je bivša direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović nedavno napala zaštitara?

Mislim da je Sebija Izetbegović na neki način u sebi sublimirala Čak Norisa i Nikolasa Kejdža iz filma “Nestao za 60 sekundi” samo što je ona to skratila na samo šest sekundi (koliko je trajanje snimka). Uspjela je uzeti motorolu zaštitaru, pljunuti ga, a on zbog toga sada kao pije tableta. I onda se uspjela vratiti u 1994. godinu i otjerati uglednog doktora sa KCUS-a, kako je objavio Avaz, pa je to on morao demantovati. “Trojak” u nedostatku rada i rezultata nastavlja da targetuje iste ljude. Ne znam zašto, evo “oslobođen” je KCUS, što se i dalje bave Sebijom Izetbegović? To su neozbiljne optužbe, pogledao sam snimak – na njemu nema ništa.

Zašto bi zaštitar lagao?

Zašto bi žena od 50 kilograma napala zaštitara od 100?