Kulovac: Protesti ispred KCUS-a organizirani zbog nagomilanih problema

Članovi Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo, Osnovne sindikalne organizacije (OSO) Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) održali su danas mirno okupljanje - protest, kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog aktuelne situacije u toj zdravstvenoj ustanovi. Skup je upriličen ispred glavne kapije ulaza u KCUS, u periodu od 12.00 do 13.00 sati.

Nagomilani problemi

Edin Kulovac, predsjednik Osnovne sindikalne organizacije KCUS-a, kazao je Feni da je današnji protest organiziran iz razloga što su nagomilani problemi tokom godina doveli do situacije da ovaj Sindikat nema sada ni uvid u finanansiranje KCUS-a.

- Jednim dijelom znamo kako je nastalo negativno poslovanje KCUS-a, ovaj minus od šest miliona KM, ali isto tako ne znamo da li su ti podaci koje je u javnost iznio v.d. menadžment stvarno tačni. Oni su tu naveli kako plaćaju prekovremeni rad i kako je to jednim dijelom dovelo do toga da nastaje minus u finansijskom poslovanju. Mi to ne možemo prihvatiti na taj način, jer da se poštuje Kolektivni ugovor, koji bi trebao da poštuje KCUS, onda se na vrijeme trebalo planirati i plaćanje prekovremenog rada i uslova na radu, tako da bi se samim tim izbjegao i jedan dio negativnog poslovanja KCUS-a - kazao je Kulovac.

Istakao je da ovaj Sindikat želi da ima stalne organe upravljanja Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, stalni menadžement, a ne v.d privremenog Upravnog odbora, v.d. generalnog direktora.

- Na ovaj način kako je sada nijedan proces u KCUS-u se ne može dovesti do kraja, jer za vrijeme mandata od pet-šest mjeseci koliko traje mandat tog v.d. generalnog direktora ili direktorice nijedan se proces ne može završiti - kazao je Kulovac.

Kolektivni ugovor

Naglasio je da Sindikat također želi potpunu primjenu Kolektivnog ugovora u KCUS-u a ne samo primjene Pravilnika o radu Kliničkog centra koji nije usklađen sa Kolektivnim ugovorom.

- I također jedan od naših najbitnih zahtjeva jeste zapošljavanje novog kadra i isto tako postojanje strategije za zadržavanje postojećeg kadra - poručio je sa današnjeg protesta predsjednik Osnovne sindikalne organizacije KCUS-a Edin Kulovac.