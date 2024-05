Šta uraditi ako dijete oponaša psovke: Važna je pravilna reakcija

Od rođenja pa svo vrijeme tokom razvoja, djeca oponašaju svoju okolinu i tako uče obrasce ponašanja i šire vokabular.

Ponavljanje riječi

Između druge i treće počnu ponavljati i psovke koje od nas čuju. S ovim problemom ćete se zasigurno sresti između druge i treće godine djetetova života, ali važno je kako ćete u tom slučaju reagirati.



Opravdanje da je dijete psovke čulo isključivo od djece u jaslicama jer “mališani svašta čuju i pokupe jedan od drugoga” vjerojatno nije do kraja tačno i ne pomaže riješiti problem. Važno je znati da će se u djetetovom govoru zadržati samo one riječi koje upotrebljava i porodica

Šta uraditi

Nemojte se uzbuđivati, smijati, veseliti i zabavljati kad dijete simpatično, spontano i sasvim neposredno izgovara prostu pjesmicu.

Ako dijete vidi da se vi od srca smijete i njegovo recitiranje vas silno zabavlja, tad će se truditi da vas što češće nasmije ponavljanjem iste pjesmice. Shvatili ste da tako postižete kontraefekt.

Potrudite se nečim drugim privući pažnju djeteta. Djeca od 2,5 do 3 godine trebaju zaključiti kako vam to nije zabavno niti interesantno.

Izgovorite originalan tekst pjesmice koji nije prost. Tu istu frazu koju je izgovorilo dijete izgovorite i vi samo s dopuštenim sadržajem.

Budite jasni

Ako dijete upotrebljava i nastavlja govoriti iste prostote (to će vam se desiti ako je dijete starije od 3 godine) jasno mu dajte do znanja kako vam se to ne sviđa. To i recite: “Ne, ne želim to čuti od tebe!”, “U našoj se kući tako ne govori!”

Ni u kojem slučaju nemojte izgubiti kontrolu nad sobom i ne odgovarajte na ružne riječi ružnim riječima. Čak i ako vam dijete kaže nešto ružno, ne odgovarajte istom mjerom.

S 3 do 4 godine dijete je potpuno sposobno razumjeti uzroke vašeg nezadovoljstva i u stanju je donijeti pravilan zaključak. Ako je i dalje uporno, potrebno je poduzeti određene mjere poput “Sjedi i razmisli kako se govori pravilno”.

Vaša ozbiljnost bit će sama po sebi dovoljna kazna za dijete.