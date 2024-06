Spremite se: U BiH stiže novo nevrijeme

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutaranjim satima padavine se očekuju u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a prije podne samo ponegdje. Tokom dana, u većem dijelu zemlja sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 25, na jugu do 28 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 21 stepen.

Trodnevna prognoza

U četvrtak, 30.05.2024., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni.

U petak, 31.05.2024., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima sa kišom i kratkotrajnim pljuskom. Tokom dana, nestabilno vrijeme sa padavinama, uglavnom u južnim i sjevernim područjima. Vjetar umjeren na momente i pojačan južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 18, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu do 26 stupnjeva.

U subotu, 01.06.2024., pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno padavine mogu biti i intenzivnije, a moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, a najviša dnevna između 21 i 28 stupnjeva.

Biometeorološka prognoza

Opšta slika bit će dosta promjenljiva. Nestabilne vremenske prilike praćene padavinama, kod meteoropata će povremeno uzrokovati nešto jače tegobe poput glavobolje, nervoze, dekoncentracije, reumatskih bolova. Povoljna okolnost je da uz umjerene temperature, bez većih oscilacija, osjet sparine neće biti suviše izražen. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.