Šmit poručio Dodiku: Garant za postojanje RS nisi ti, nego ja

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) kazao je da ne postoji nikakva vrsta disolucije Bosne i Hercegovine, te da mu nije jasno šta tačko srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik RS Milorad Dodik slave.

Šmit je u intervjuu za Federalnu televiziju poručio Dodiku da će u slučaju blokade institucija BiH doći do posljedica koje im se neće svidjeti.

Upitan o "mirnom razdruživanju", Šmit je kazao:

- Entiteti imaju pravo na postojanje, entiteti su dio Dejtona. Možda je malo čudno shvatiti tu stvar, ali ako postoje garanti za postojanje RS u međunarodnom pravu onda to nije Milorad Dodik, to sam ja. Ja ako provodim moj mandat, ja onda garantujem to i sve dok se sjedi i razgovara o amandmanima na Ustav, stvar je u tome da se to mora uraditi zajedno. Dakle, oba dijela zemlje moraju da odluče zajedno o tome. Prema tome, gdje je problem? Ja sam poprilično zapanjen političkom debatom koju slušam. Neki ljudi pokušavaju da riješe pitanje egzistencije RS. Ponekad imam osjećaj da ljudi nastoje da stvaraju neke političke narative, da daju odgovore na pitanja koja niko ne postavlja.

Također, govorio je i o tome da li će direktno zaustaviti Dodika ako krene u odvajanje manjeg bh. entiteta nakon "Svesrpskog sabora", koji je najavljen za 8. juni.

- Ako bi čovjek pretpostavio da bi neko mogao krenuti u sukob bez razmišljanja o tome šta bi se moglo dogoditi i naravno taj scenario mi se ne dopada ni najmanje, ali evo ako kažem tako, ako bi neko počeo da proizvodi sopstvene pasoše za Republiku Srpsku, da li bi se osjećali bolje? To bolje osjećanje bi se odmah osjetilo u trenutku kada bilo ko krene izvan te zemlje, jer takav pasoš nigdje ne bi bio priznat. Mislim da je to također poruka koju su Sjedinjene Države željele poslati. Vi postojite samo u okviru Dejtona, to je to. I molim vas smatrajte pristup u evropske integracije kao građani Bosne i Hercegovine i u nekom doglednom vremenu imat ćete priliku da se krećete bilo gdje. Međutim sa takvim vašim pasošem, ja ne znam gdje bi čovjek mogao da ode s njim. Dakle to bi bio napad na integritet, na integritet svakog pojedinca u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u RS - kazao je visoki predstavnik.