Lagumdžija: Primitivnim napadima novokomponovane sveznalice i neznalice preskaču pravu metu

Zlatko Lagumdžija ambasador BiH u UN-u poručio je da se nema namjeru valjati u blatu povodom sramotnog i organizovanog curenja informacija iz Ministarstva vanjskih poslova BiH, a u vezi sa obilježavanjem godišnjice srebreničkog genocida koja se planira u New Yorku.

Velika pamet

- Povodom sramotnog i organizovanog curenja informacija iz MVP nemam namjeru valjati se u blatu u kojem očito uživaju kreatori takve politike. Oni svakako znaju moje stavove i zato im ne pada na pamet da ih procure. Ne treba velika pamet da se zna ko je iz Ministarstva u javnost procurio interni dopis u kojem se besprizorno prijeti ključnoj profesionalnoj osobi koja je vodila ekspertni posao oko Rezolucije o genocidu u Srebrenici - poručio je Lagumdžija.

Dalje navodi da umjesto čestitke takvom diplomati na izuzetno profesionalnoj i patriotskoj ulozi u projektu u kojem je jedna od ključnih osoba - "postaje meta primitivnih napada novokomponovanih sveznalica i konkretnih neznalica."

- Podmuklo je na ovakav način napadati moje saradnike bez ikakvih argumenata i preskakati pravu metu. Nažalost to se uklapa u mahalaski pristup obračunu sa implementacijom Rezolucije koji je u toku i o čemu javno nemam namjeru sada govoriti. U ovom trenutku mi je najvažnije da se sutra na ulazu u Generalnu Skupštinu UN prvi put na pravi način otvori vrhunska izložba o genocidu u Srebrenici. Mada će trajati naredne dvije sedmice već mi je pokazala da protivnici Rezolucije još nisu odustali od sprećavanja njene adekvatne implementacije - navodi Lagumdžija.

Jeftino curenje informacija

Lagumdžija navodi da o obilježavanju prvog međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 11.7.2024. nema narednih dana namjeru polagati račune nikome putem medija.

- Ovakvo jeftino selektivno curenje informacija iz MVP govori sve o primitivnim izvorima koji su se možda i nesvjesno našli u istom stroju sa onima koji ne mogu prežaliti što je uprkos njima samima Rezolucija nezaustavljivo prešla u fazu implementacije - zaključio je.



