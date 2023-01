Ovo je pet detalja koji će podići svaki interijer

Nakon što se urade najbitniji elementi i postavi namještaj u kući ili stanu, vrijeme je za dekoraciju. Ti detalji stvorit će vaš dom još ljepšim.

Uređenje doma ne mora nužno značiti potpunu renovaciju koja uključuje mijenjanje parketa, pločica i rušenje zidova. Čak i male promjene, koje su pritom i pristupačne, u interijerima mogu napraviti značajne razlike. Detalji poput ogledala, elegantnih mirisnih svijeća ili zanimljive vaze, imaju moć da vizuelno promijene dojam cijele prostorije.

Ogledalo

Bez obzira na to da li ste ljubitelj minimalističkog ili eklektičnog stila uređenja interijera, ogledalo će u svaki prostor unijeti željenu promjenu. Od jednostavnih ogledala pa sve do onih klasičnih, kao što su naprimjer trenutno vrlo popularna ogledala sa zlatnim okvirima, za koji god model da se odlučite, on će interijeru pružiti dozu luksuza.

Ogledalo je nešto što svakodnevno koristimo i gotovo da ne postoji stan koji ga nema, stoga je upravo ogledalo detalj koji je, osim što je prijeko potreban, detalji koji čini razliku. Osim toga, ogledalo omogućava igru sa svjetlom, pa interijer možemo učiniti svijetlim, prostranijim i vizuelno atraktivnijim.