Šoljica vrućeg čaja vas sad može rashladiti više od ledene vode

Ispijanje toplih napitaka, poput čaja ili vruće vode, povisit će vašu tjelesnu temperaturu i to će vas tjerati na pojačano znojenje, tvrde neki naučnici bolje upućeni u ljudsko tijelo od nas, laika.

Probavni trakt

Živci u našim ustima i gornjem dijelu probavnog trakta reagiraju na toplinu napitka, stimulirajući mozak da proizvodi više znoja. I dok isparava, znoj vas zapravo vrlo učinkovito hladi, i voda vrlo brzo isparava s kože.



Ako ne želite ni dati šansu čajevima po ovom vremenu koje nas upravo tjera do najbliže plaže ili tek klime za one koji nisu toliki sretnici, to je uredu, no ako ste spremni učiniti bilo što da se rashladite nekom ne toliko konvencionalnom metodom, zanimat će vas nastavak ovog teksta, piše Index.hr.