Ove površine ne smijete čistiti sodom bikarbonom

Soda bikarbona je namirnica koja ima široku primjenu u domaćinstvu, a najčešće se koristi kao sredstvo za uklanjanje tvrdokornih fleka i masnoće. U kombinaciji s alkoholnim sirćetom posebno je efikasna.

Međutim, postoje neki predmeti koje ni slučajno ne smijete održavati na ovaj način.

Predmeti od aluminija

Soda bikarbona se koristi na mnogim metalnim površinama, ali s aluminijem se ne smijemo zalijetati.

Kako ističe Džek Prenter (Jack) iz kompanije za čišćenje „Chore Bliss“, to je dopušteno samo ako ćete odmah temeljno da isperete šerpu ili jer soda bikarbona može da dovede do oksidacije aluminija i do toga da ova površina potamni i poprimi braon nijansu.

Staklo

Često se može čuti savjet da se u domaću mješavinu za pranje prozora doda malo sode bikarbone, ali to nije dobra ideja. Stručnjaci za čišćenje iz američke kompanije „Clean Home“ smatraju da je ona prejak abraziv za osjetljivu površinu kakva je staklo.

Drveni namještaj

Budući da su drvene površine na namještaju uglavnom premazane lakom, soda bikarbona može da ošteti ovaj završni sloj, poslije čega drvo više nikad ne izgleda isto.

Šporet s keramičkom pločom

Iako se soda bikarbona često preporučuje za čišćenje upornih masnoća s keramičke ploče, to nije uvijek dobro rešenje.