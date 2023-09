Natašu opušta pranje veša i ne obazire se na komentare feministkinja: „To je moja terapija“

- Nazovite me staromodnom. Zovite me antifeministkinjom, gospođom Tiggy- Winkle. Imam jednu "prljavu tajnu" - volim da perem veš. Puna korpa za veš me oduševljava - počinje svoju priču za "Dailymail" novinarka Nataša Poliščuk (Natasha Poliszczuk).

Ona govori "kako joj uključivanje mašine za veš ubrzava rad srca" i "da postoji nešto jedinstveno u pogledu na gomilu uredno savijenog veša".

- Glumim ravnodušnost, ali istina je da me moja nova mašina oduševljava - nastavlja Nataša.

Bijeg od svakodnevice

Nataša ističe da je svjesna da je u 2023. godini ovo nešto što žene poput nje ne treba da priznaju, jer im je predviđeno da budu zadovoljne svojom karijerom, a ne mukotrpnim kućnim poslovima - poput neke domaćice iz 1950-ih.

Pranje veša, čišćenje kupatila i staranje da djeca imaju sve što im je potrebno za školski dan, jeste vrsta stvari koje bi žene trebalo da rade "nasilu" ili da prisiljavaju svoju drugu polovinu da podijele obaveze. To nije nešto u čemu treba uživati. Ali Nataša se ne slaže sa većinom.

- Ja nisam "Stepfordova supruga" ili boginja domaćinstva. Sa zadovoljstvom odlažem čišćenje kad god je to moguće. Kao novinarka i majka, veoma sam zaposlena. Moj muž je advokat, naša kćerka ima dvanaest godina, a sin devet. I oni vide da se oboje trudimo. To je feminizam na djelu. Štaviše, ljubav prema vešu ne mora biti isključivo ženska preokupacija, i muškarci mogu uživati u njemu. U ovom, kao i u mnogo čemu drugom, ja sam za jednakost - priča Poliščuk, prenosi Ona.rs.

Vraćanje reda u haosu jedan je od velikih životnih poduhvata. Čak i u najgorim danima (posebno u najgorim danima) kad je sve naopako, svi su užasno raspoloženi i vaša lista obaveza je "duža od života", pranje veša predstavlja jedan mali čin kontrole.