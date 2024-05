Evo zašto začine ne treba držati u staklenim posudama

Iako mnogi koriste staklene posude za odlaganje otvorenih namirnica, kada je riječ o začinima, to nije pravilno.



Staklene posude u kojima držite začine mogu da izgledaju lijepo. Međutim, ukoliko duže vrijeme skladištite svoje začine u staklenim posudama, onda će oni da izgube intenzitet mirisa i okusa. Ukoliko primijetite da vaši začini nemaju prepoznatljivu boju, kao i da ne osjećate njihov miris, tada je vrijeme da ih bacite.

Naime, većina začina ima rok trajanja od dvije do tri godine, ali prema Metu Vebsteru iz "Seasoned Pioneers", začine možemo da koristimo i više od pet godina ako smo ih pravilno skladištili.

On navodi da bi "začine uvijek trebalo da čuvate u hermetički zatvorenim i neprozirnim posudama ako želite da sačuvate aromu i teksturu začina", piše B92. On dalje preporučuje da bi za začine trebalo da koristite vrećice, jer to osigurava dugotrajnost proizvoda, štiti ga od oksidacije i održava ga suhim i svežim. Vebster napominje da bi začine trebalo da držite dalje od izvora toplote, poput rerne ili mašine za sudove.