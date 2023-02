O čemu mačke sanjaju

O čemu mačke misle, i misle li uopće? Njihovi umni procesi iznenađujuće su bogati i srodni s našima. Mačke su sposobne pamtiti, osjećati različite emocije i razumjeti svijet oko sebe na jednoj instinktivnom nivou. Ono što ih od nas najviše razlikuje zapravo je nemogućnost apstraktnog i spekulativnog mišljenja.



Zato se i čini logičnim pretpostaviti da mačke, baš poput ljudi, također i sanjaju. No, mnogi ljudi i dalje im nisu spremni “priznati” tu sposobnost, moguće iz razloga što bi im se tada životinje mogle učiniti previše ljudskima i bliskima.

Potvrđena činjenica

No, definitivna i potvrđena činjenica jest da mačke tokom svojih dugih višesatnih odmora doista u svojim umovima vrte slične snovite filmiće poput nas. Ako i sami imate mačku, tada ste vjerovatno primijetili i neke od znakova koji su vas uputili na ovaj zaključak. Mačke će tako povremeno u stanju sna pomicati nogama kao da trče, glasati se, ili će pak trzati dijelovima tijela.

No, o čemu mačke zapravo sanjanu? Možemo li to uopće naslutiti?

Naučna istraživanja upućuju na zaključak da većina sisavaca sanja, a ova je teza potkrijepljena mjerenjem moždanih valova usnulih životinja. Uz to je primijećeno i da mlađe životinje u pravilu sanjaju češće negoli odrasle životinje, što se povezuje s teorijom da i ljudi i životinje sanjaju kako bi u procesu sna na neki način procesuirali moždane informacije prikupljene u budnom stanju.

Noćne more

Ako pretpostavimo da je ovo objašnjenje uloge sanjanja u našim životima barem djelimično istinito (a za to je prikupljen pristojan broj potvrda), tada s relativnom sigurnošću možemo pretpostaviti da mačke u svojim snovima najčešće konstruiraju razne jednostavne scenarije u kojima ponovo proživljavaju neka od iskustava koja su za njih važna u budnom stanju. Tako mačke najvjerovatnije sanjaju o lovu, igranju s drugim mačkama, “žicanju” hrane od svojih vlasnika i veranju po namještaju.

No, i mačke, pretpostavlja se, baš poput nas, mogu imati noćne more. Uloga neugodnih snova u životinja jest istrenirati njihov um za pravovremeno i ispravno reagiranje u opasnim i neugodnim situacijama. Tako mačke vjerovatno ponekad sanjaju i o tome kako se bore s drugim mačkama ili pak bježe od pasa, a možda čak i od vašeg bučnog usisavača.

Spavačke navike

Mačke su jedni od sisavaca koji najviše vole spavati, te u usnulom stanju znaju provesti i do 15 sati dnevno. Naravno, to ne znači da tokom tih 15-ak sati spavanja mačke neprestano sanjaju, već do sna dolazi u toku REM-faze moždanih valova (REM – Rapid Eye Movement). Ne samo da se u ovoj fazi moždane aktivnosti i mačkama, kao i nama, oči ubrzano rotiraju, već im se ubrzavaju i otkucaji srca te ritam disanja.

Međutim, ono po čemu se mačke razlikuju od nas jest to što, prema nekim istraživanjima, mnogo manje razdjeljuju budno od usnulog stanja.

Tako mačke u svako doba dana mogu zaspati poprilično brzo, i to čak i u sjedećem položaju. Većina njihovih izbrušenih osjetila poput njuha i sluha ostaju aktivna i u stanju sna, pa usnula mačka na neki način i dalje aktivno doživljava realni svijet oko sebe. Ovo je, jasno, njihov način da se zaštite od grabežljivaca.

No, sve u svemu, mogli bismo pretpostaviti da mačke sanjaju iz sličnih razloga i na sličan način poput nas ljudi. A s obzirom na to da i mozak mačaka putem snova preslaguje i obrađuje razne utiske od prethodnih dana, idući put kad budete sanjali svoju mačku, nije nevjerovatno daje i ona možda sanjala vas.