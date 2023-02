Ovih deset pasmina pasa najduže živi

Općenito, male pasmine imaju tendenciju da žive duže. To je zato što veći psi brže stare jer i brže odrastu. To može dovesti do ranije pojave abnormalnog razvoja tkiva, poput raka i tumora, te bolesti povezanih sa starenjem, poput artritisa. Ako želite uživati u dugogodišnjem društvu sa svojim psom, evo nekoliko pasmina pasa koje dugo žive.



Bigl (Beagle)

Bigl je stara pasmina. Smatra se da naziv potječe od francuskih riječi "Bee gueule", što se doslovno može prevesti kao "široko grlo" ili "glasno". Biglovi su uistinu "glasni" jer su poznati po tome da puno laju i zavijaju. Pametni su, simpatični, nježni i prijateljski raspoloženi te, kao i većina pasa srednje veličine, obično žive najmanje 12 godina, a najstariji poznati bigl živio je nevjerojatnih 27 godina.