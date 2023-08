Ovo su znakovi upozorenja da vaš ljubimac ima buhe

U cijelom svijetu postoji više od 2.500 različitih vrsta buha, no jedna je najčešća među psima i mačkama. Zove se Ctenocephalides felis ili mačija buha. Tako da, ako vaš pas ima buhe, velika je vjerovatnost da su to mačije buhe.



Svaki vlasnik kućnog ljubimca trebao bi biti svjestan sljedećih znakova koji upozoravaju da su se na njegovom ljubimcu, nažalost, udomaćile buhe.

Vaš pas ili mačka se češe

Čak i ako ih ne vidite, a vidite svog ljubimca kako se sve više češka ili grize svoje krzno, buhe bi mogle biti krivac. To je zato što buhe, osim što mogu izazvati jaku bol kada ugrizu, njihove žlijezde slinovnice ispuštaju tvar koja iritira mnoge pse i mačke.

Možete ih vidjeti

Odrasle buhe duge su od jednog do tri milimetra. Crvenkastosmeđe su i vrlo tanke. Teško je vidjeti kako izgledaju bez mikroskopa (iako je lakše na svijetlom krznu), ali imaju velike stražnje noge. Jedna procjena pokazuje da na svaku odraslu buhu koju pronađete na vašem kućnom ljubimcu postoji najmanje 100 mladih buha.

Možete vidjeti mrlje koje ostavljaju iza sebe

Te mrlje se zovu “prljavština od buha” i pomalo podsjeća na papar. Možete ih uočiti na koži svog ljubimca ili na mjestima gdje su te mrlje pale s vašeg ljubimca, poput njihovog kreveta, na tepihu ili neko njihovo omiljeno mjesto gdje se često smjeste. Te mrlje su zapravo komadići osušene krvi.

Vaš ljubimac gubi dlaku

To nije zbog samih buha, ali je posljedica češanja i grizenja. Buhe se često sakupljaju na vratu i lopaticama vaših ljubimaca. Podnožje repa i duž stražnje strane nogu također im je omiljeno mjesto za izlazak. To su također mjesta koja će životinje ugristi kako bi došle do buha. To može odraziti na veći gubatak dlake. Kod potpune infestacije, buhe su vidljive i na golim dijelovima trbuha kućnog ljubimca.

Desni vašeg ljubimca blijede

Kod velike najezde buha, neki kućni ljubimci (osobito mladunci) mogu biti u opasnosti od anemije ili gubitka crvenih krvnih ćelija. Blijede desni često signaliziraju anemiju.

Ukratko, buhe su štetočine. Ali mogu i prenijeti bolest i na ljude, i uzrokovati probleme opasne po život vašeg ljubimca. Ako vidite bilo kakve znakove buha, najbolje je da se obratite veterinaru.